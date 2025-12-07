Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

Un aficionado tuvo que ser trasladado de Los Cármenes a un centro hospitalario cercano por un desmayo, según pudo saber IDEAL, al cuarto de hora ... de partido entre el Granada y el Ceuta. La incidencia se produjo en el sector alto del fondo sur del estadio y por ahora no ha trascendido más información al respecto de su estado.

El resto de asistentes en la zona pidieron ayuda sanitaria de urgencia. El temor a un episodio como el del trágico fallecimiento de Antonio Trujillo hace justamente dos años estos días fue recorriendo el resto de sectores para pedir que se detuviera el juego con tal de facilitar la asistencia precisa.

Como pasó aquella vez con el Athletic Club de Bilbao aún en Primera división, también varios futbolistas tanto del Granada como del Ceuta requirieron al árbitro que atendiera a lo que ocurría entre los espectadores. Esta vez no se llegó a ese punto. A esa incidencia le siguió otra también en el fondo sur, pero en el anillo bajo, al comienzo de la segunda parte.