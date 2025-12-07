Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Traslado del aficionado desmayado en Los Cármenes. R. I.
En pleno partido del Granada CF

Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

El dispositivo sanitario evacuó al hincha, joven, a un centro hospitalario cercano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:46

Comenta

Un aficionado tuvo que ser trasladado de Los Cármenes a un centro hospitalario cercano por un desmayo, según pudo saber IDEAL, al cuarto de hora ... de partido entre el Granada y el Ceuta. La incidencia se produjo en el sector alto del fondo sur del estadio y por ahora no ha trascendido más información al respecto de su estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  3. 3 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo