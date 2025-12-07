Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

Yann Bodiger (Sète, 1995) se veía ya en Primera división con el Granada tras el ascenso de 2023 cuando a finales de agosto le urgieron a que buscara un nuevo club. Lo encontró en Tenerife, de donde vienen de jugar los rojiblancos precisamente, y se quedó sin volver a Los Cármenes a la temporada siguiente por el nacimiento de su hija. Ahora, y tras un descenso, lo hace con el Ceuta como revelación en lo que va de campeonato.

–¿Cómo llegan tras caer en Copa?

–Estamos bien. Ya estamos viendo lo difícil que es la Copa, con otros equipos de Segunda y de Primera incluso eliminados; hay rivales de buen nivel y todo puede pasar.

–¿Qué siente con su vuelta?

–Siento ganas de hacer un buen partido, ante todo, pero también mucho cariño por las personas con las que coincidí allí y a la que conservo mucho aprecio. Algunas de ellas, de las que no se ven en primer plano y hacen mucho por el club; como las cocineras. Fue un año bonito tanto para mí como para mi familia. Todavía hablo con Sergio (Ruiz) de vez en cuando, como nuestras parejas por nuestros hijos, y también tengo ganas de reencontrarme con los miembros de los servicios médicos y compartir un buen ratito tras el partido.

–Aquel ascenso fue complejo.

–Todos estábamos convencidos de que íbamos a ascender, tanto con Aitor Karanka como con Paco López. Hacíamos un trabajo extraordinario y teníamos muy buenos futbolistas en un vestuario también muy bueno a nivel humano. Víctor Díaz, Quini, Rochina, Antonio Puertas, Jorge Molina o Carlos Neva tenían mucha ilusión por devolver el equipo a Primera división. Fue una buena temporada, aun con altibajos, como pasa en todos los equipos.

–Con Karanka jugaban Bodiger y diez más...

–Sí, le estaba muy agradecido. Fue una pena su destitución, que coincidió con mi lesión en el pubis de la que ya no me pude recuperar al 100%; acumulé muchos minutos, sí, pero también me afectó la tensión por los resultados. Aportó mucho al ascenso pese a todo, y ya estuvo a punto de lograr la permanencia la etmporada anterior anterior.

–Le costó más con Paco López.

–También le estoy muy agradecido porque seguí jugando bastante, aun con molestias. Todos nos sentíamos importantes en la plantilla independientemente de los minutos que tuviéramos. El día a día hasta lograr el objetivo fue buenísimo.

–¿Le dolió su salida?

–Sí, totalmente, y mucho además; también a mi familia. El míster estaba contento con mi trabajo y entraba en sus planes incluso para jugar en las primeras jornadas, como cualquier otro, pero tuve que salir por cosas de la gente que dirigía el club más arriba. Tenía una cláusula para renovar un año más por partidos y no querían que lo hiciera. Yo no quise ser un problema y tuve que aceptarlo, aunque me tomara mi tiempo porque ya era tarde en el mercado y había rechazado otras ofertas al contar con quedarme. Fue una etapa dura en mi vida, pero tuve que seguir adelante. Aun así, me fui agradecido por el año que pasé allí.

–Con el Tenerife no pudo 'vengarse' en Los Cármenes pero sí en el Heliodoro.

–Para mí fue un partido más porque estaba centrado en nuestro objetivo, y necesitábamos ganar para tener opciones de salvarnos; se quedó como un buen recuerdo para todos aunque no nos sirviera luego para mantenernos.

–¿Qué les ocurrió para bajar?

–Tener tres entrenadores en una sola temporada se hace bastante raro, porque también hubo cambios por arriba además. Tuve buena relación con Óscar Cano, un buen entrenador, y no fue fácil despedirnos de él porque los futbolistas nos sentimos culpables. Lo importante es que parece que lo han arreglado y ya hay gente con seriedad y cariño hacia el club y la isla en general para devolver a la entidad donde merece, que es el fútbol profesional.

–¿Qué tal le va en Ceuta?

–Estoy muy a gusto, la verdad es que es una ciudad muy cómoda y con gente muy agradable. Estamos en una buena racha deportiva ahora, pero todos sabemos lo larga que es la Liga y mantenemos los pies en la tierra para ir partido a partido. El míster tiene las ideas claras, tanto a nivel humano como futbolístico, y lo hace saber; no se esconde. La verdad es que al club le va bastante bien con él, con el ascenso al fútbol profesional, y ojalá siga haciendo historia.

–¿Qué clase de partido prevé?

–Será peleado. El Granada está recuperando un buen nivel pese a empezar mal y tiene buena plantilla y buen entrenador, pero también nosotros iremos a por los tres puntos.

