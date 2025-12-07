Este Granada que cumple sus hitos de mejora marcados está en un momento clave para embarcar hacia otra orilla más optimista. Tras muchos meses agazapado ... en el descenso, ganar al Ceuta supondría poner rumbo hacia la zona de persecución de la fase de ascenso a Primera. Sería, además, el tercer triunfo consecutivo tras el de León y el de Tenerife, pero sobre todo supondría reafirmar las convicciones actuales y enterraría aquel comienzo de temporada en el que el equipo no era ni carne ni pescado.

Pacheta, con mucho trabajo, ha logrado que lo que parecía un acto de fe se transforme en hechos. A pesar de algunos errores aislados atrás, ha logrado que el grupo contenga la mayoría de grietas defensivas. En el centro del campo, combina soluciones, ya sin emplear forzosamente el trivote gracias al buen hacer de José Arnaiz de un tiempo a esta parte. Los porteros paran y el delantero centro titular, Jorge Pascual, mete goles, después de soportar el cuestionamiento general como finalizador. Pacheta ha pasado de manejar un once tipo escaso de revulsivos a un ramillete algo más amplio, al que quiere añadir a más futbolistas.

No vendrá una comparsa a Los Cármenes. El Ceuta está siendo el mejor de los recién ascendidos a Segunda, un equipo desacomplejado que aunque obtiene mejores resultados en su feudo, fue capaz de salvar un empate en los campos de Castellón, Cádiz y Albacete, además de ganar en León como el Granada. Viene de caer eliminado en Copa, pero en Liga no se guardará ningún recurso en el armario. Le arropan varios cientos de seguidores que coparán la esquina visitante del estadio rojiblanco.

Es posible que Pacheta repita la formación que derrotó a la Cultural una vez que tanto Ander Astralaga como Pedro Alemañ se han recuperado de sus molestias. En la Copa, los más habituales no se sobrecargaron en exceso y algunos ni siquiera tuvieron que saltar al verde, por lo que no hay excusas en el cansancio a pesar de tener menos días entre citas que el rival norteafricano. Vencer supone soltar el ancla en mitad de la clasificación, pero nadie puede pensar que será fácil.