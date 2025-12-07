Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc Williams saluda con la cara tapada justo antes de un entrenamiento con el equipo. P. V. / GCF

Granada CF | La previa

Momento clave para embarcar hacia otra orilla

El Granada quiere cerrar la semana con un tercer triunfo ante el Ceuta, tras el de León y el de Tenerife, y acercarse más a la zona de 'play off' de ascenso

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

Este Granada que cumple sus hitos de mejora marcados está en un momento clave para embarcar hacia otra orilla más optimista. Tras muchos meses agazapado ... en el descenso, ganar al Ceuta supondría poner rumbo hacia la zona de persecución de la fase de ascenso a Primera. Sería, además, el tercer triunfo consecutivo tras el de León y el de Tenerife, pero sobre todo supondría reafirmar las convicciones actuales y enterraría aquel comienzo de temporada en el que el equipo no era ni carne ni pescado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

