El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»

El jefe de ceremonias de Ilia Topuria en Granada salió encantado de la jornada que vivió junto al luchador y del trato que recibió el ... propio 'Matador'. «Está maravillado con todo el cariño que le han brindado los granadinos. La ciudad le parece muy bonita y se ha enamorado de ella», revela a este diario Luis Ruiz, peluquero personal de Topuria y uno de los gerentes de 'Blesson School'.

«En San Nicolás disfrutó de lo lindo con los cantaores. Luego, fuimos a una cueva con mucho arte y se ha quedado con ganas de volver otra vez. En lo que queda de puente haremos algún plan más tranquilo. Quiere pasear por Granada para conocerla bien. Lo traje para que lo pasara genial en mi ciudad y así ha sido», finalizó Ruiz tras un fin de semana de película.

Luis arrancó su relación profesional con Topuria en 2023 a raíz de un servicio exclusivo de peluquería. A partir de entonces, el deportista reclama sus prestaciones siempre que coinciden en Madrid. El pasado verano, el 'Matador' incluyó al peluquero y a su hermano José Antonio 'Oche' dentro de su equipo personal de cara al combate por el título de peso ligero frente a Charles Oliveira en Las Vegas. Aquel degradado le dio suerte al hispanogeorgiano, que resolvió el 'trámite' en apenas dos minutos y medio.