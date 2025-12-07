Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Ruiz (izq.) dialoga con Topuria en los alrededores de la Alhambra. Thonny

Campeón de la UFC

El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»

El granadino Luis Ruiz, gerente de 'Blesson School' y peluquero personal del luchador, revela el sentir del 'Matador' en la capital

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:49

El jefe de ceremonias de Ilia Topuria en Granada salió encantado de la jornada que vivió junto al luchador y del trato que recibió el ... propio 'Matador'. «Está maravillado con todo el cariño que le han brindado los granadinos. La ciudad le parece muy bonita y se ha enamorado de ella», revela a este diario Luis Ruiz, peluquero personal de Topuria y uno de los gerentes de 'Blesson School'.

