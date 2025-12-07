Ilia Topuria 'conquista' Granada: visita a la Alhambra, San Nicolás y juerga sobre el tablao

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:39 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

Ilia Topuria cayó 'noqueado' contra todo pronóstico, aunque con el empedrado granadino como escenario en lugar de su habitual octógono de combate. Por una vez, el doble campeón de la UFC cambió la jaula de la competición por las vistas más bonitas del mundo en una primera visita a la capital que encandiló al luchador y que no pasó desapercibida en la ciudad de la Alhambra, monumento que sumó al hispanogeorgiano en su lista de ilustres turistas. Al contrario que algunos de sus rivales como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira, Granada sí 'venció' al 'Matador'.

Pese a que le tocó lanzar algún que otro jab de derecha al aire, cualquier pelea quedó al margen en cuanto Topuria puso un pie en Granada. El luchador recaló en la ciudad dispuesto a pasar el puente de la Constitución con la compañía de varios amigos granadinos que ejercieron como anfitriones en una jornada con el flamenco como principal protagonista. El campeón pasó parte del sábado entre la Alhambra y el mirador de San Nicolás, donde se desató la fiesta en cuanto se le avistó por las cuestas colindantes.

Acompañado por escoltas y su círculo de confianza, Topuria se atrevió con las palmas durante los jaleos de los gitanos del enclave, siempre a punto con su guitarra para amenizar los 'selfies' y vídeos de los 'guiris', fascinados ante la inesperada aparición del 'Matador'. Este aprovechó para inmortalizarse en el balcón, con el monumento de la Sabika coronando la estampa. Una joya que dejó prendado al deportista, que siguió contemplando su esencia durante el almuerzo desde la terraza de El Huerto de Juan Ranas.

«Primera vez en Granada. La Alhambra, la música y su gente... Una energía increíble», reconoció el propio luchador en sus redes sociales, aunque todavía faltaba la guinda para cerrar su experiencia en la capital. Por la noche, Topuria acudió a un cumpleaños en El Templo del Flamenco, una de las cuevas más emblemáticas de la capital. El peleador disfrutó de una de las cenas con espectáculo que oferta el local albaicinero y hasta le tocó subirse al tablao como un artista más.

«Ilia es un tipo súper campechano y correcto. Fue muy amable con todos, tanto con el resto de clientes como con la gente de El Templo. Firmó libros, se hizo fotos... Salió encantado. ¡Y nosotros más todavía!», cuenta José Luis Garrido, un miembro de la familia Vallejo, los dueños de la cueva, a IDEAL. «Fue un evento más íntimo, aunque él no quiso que le cerráramos el local. Acudió como uno más, con su grupo de amigos. Se quedaron hasta la medianoche, más o menos», añade.

Vino, jamón y juerga

Los Vallejo no desaprovecharon la ocasión y ofrecieron un show a la altura del doble campeón del mundo. «Esto pasa una vez en la vida. Hasta mi primo Iván, que lleva años sin bailar, vino y se subió al tablao como en los viejos tiempos. Fue un concierto con guitarra, baile y cante. Aparte, dentro de su estricta dieta, Topuria se dio un lujo y se tomó dos copas de vino. Le encantó el jamón, lo único que pidió. A nuestra cueva han venido muchos famosos, pero él es distinto. Se nota que viene de abajo», concluye.

