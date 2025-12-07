Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo. Ideal

Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo

Representante histórico de los residentes, su figura está unida a la reivindicación para mejorar el barrio y acabar con los cortes de luz

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:39

Comenta

Clemente Arco, histórico presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo, ha fallecido este domingo a los 75 años de edad. Su figura ... era enormemente reconocida en el distrito Norte, donde había liderado importantes reivindicaciones para mejorar el día a día del barrio y acabar con los cortes de suministro que padecen desde hace décadas algunos de los residentes.

