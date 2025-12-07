Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo

Clemente Arco, histórico presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo, ha fallecido este domingo a los 75 años de edad. Su figura ... era enormemente reconocida en el distrito Norte, donde había liderado importantes reivindicaciones para mejorar el día a día del barrio y acabar con los cortes de suministro que padecen desde hace décadas algunos de los residentes.

Diferentes colectivos vecinales han sido quienes han dado la noticia a través de las redes sociales, lo que ha generado conmoción entre muchos granadinos por el gran cariño que a Arco se le tenía.

Justo este año, como reconoció en uno de sus últimos reportajes con IDEAL, cumplía 25 años dentro del movimiento vecinal en Norte, donde ha sido uno de los más importantes representantes. En mayo del 2000 entró como tesorero en una asociación, la de Casería de Montijo, de la que ha sido presidente más de una década, un periodo que ha dejado un bello legado de colectividad en el vecindario.

A Clemente se le recuerda por impulsar una red colaborativa con abogados para facilitar a los vecinos de la asociación la tramitación burocrática de expedientes con las administraciones públicas o el convenio firmado con Interior para que personas del barrio hagan servicios a la comunidad.

El dirigente vecinal también fue una pieza clave para poner en marcha un sistema de distribución de alimentos en Casería de Montijo junto al Banco de Alimentos y Mercadona. Solo el año pasado, como él mismo contó en este periódico, 180 familias del barrio hacían uso de este servicio.

En las fiestas de Navidad, Arco, junto al resto de miembros de la asociación, promovía el reparto de juguetes entre las familias más necesitadas para que ningún niño se quedara sin regalos. Además, había promovido la integración de otros colectivos relevantes en el distrito, como los grupos migrantes provenientes de Marruecos o de los países de Sudamérica, para que participaran tanto en los carnavales como en otras festividades de la zona.

Su visión, como expresó en IDEAL hace un año, era la de un barrio donde todas las culturas estuvieran integradas en pie de igualdad. «Aquí hay una jartá de niños. Hay un 50% de migrantes, que generalmente son de Marruecos y sudamericanos, y tienen mucha familia. Convivimos todos con todos, no he visto todavía ningún problema de racismo, la convivencia es extraordinaria», celebraba el representante hace justo un año.

En los últimos tiempos había manifestado su deseo por ver en marcha las obras de la vía peatonal que comunicará el barrio con el campus universitario de Cartuja, una de sus históricas reivindicaciones.

«Una persona luchadora y comprometida»

«Era una gran persona, siempre dispuesta, luchadora y comprometida con su barrio», ha expresado la asociación Amigos de Marruecos, con quien Clemente había colaborado, en sus redes sociales. La entidad ha recordado que este curso habían podido participar en las fiestas del barrio hemos podido «porque él nos facilitó todo en todo momento» y ha destacado una persona cuyo mayor deseo era «ver a sus vecinos marroquíes integrados y disfrutando de las fiestas». «Siempre nos decía que quería un barrio diverso e intercultural, donde todo el mundo pudiera convivir sin importar el color de la piel, la religión o el idioma», ha añadido la asociación.

La exedil de IU Maite Molina también ha dedicado palabras de recuerdo al dirigente vecinal en su perfil público, de quien ha destacado que era «un luchador infatigable por la mejora de los servicios públicos para el vecindario».