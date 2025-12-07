Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano

La actuación, con una inversión de 560.642,49 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, convertirá este espacio en un gran parque con áreas estanciales, caminos peatonales, un parque infantil de 183 metros cuadrados, zona de calistenia, mobiliario urbano renovado, ampliación de aceras y alumbrado LED de última generación

Ideal

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:45

Comenta

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, anuncia el proyecto de transformación integral del gran espacio libre situado en la Avenida de Andalucía, en el entorno ... de la gasolinera BP y junto a las calles Periodista Fernando Gómez de la Cruz y Periodista Miguel Montalvo, que permitirá convertir este enclave en un nuevo parque y una gran zona verde de más de 6.700 metros cuadrados, concebida como un espacio moderno, accesible y pensado para la convivencia ciudadana.

