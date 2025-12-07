Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Murcia, en el salón cultural de su pueblo de Mecina Bombarón. Rafael Vílchez

La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años

Isabel Murcia Manzano, nacida en Mecina Bombarón, se dedicó al campo desde corta edad y cuando contrajo matrimonio emigró con su marido Urbano Romera a Alemania, para poder prosperar, trabajando durante 22 años en una lavandería y residencia de ancianos y su esposo en una fábrica

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:56

Comenta

Una vecina muy querida y respetada en su pueblo de Mecina Bombarón y en otros lugares, Isabel Murcia Manzano, de 73 años de edad, comenzó ... a trabajar en el campo con tan solo 10 años de edad para ayudar a su familia. Su padre se llamaba Manuel y su madre Remedios. Este matrimonio tuvo 7 hijos, 3 de ellos ya no se encuentran en este mundo. Isabel cuidó animales en su finca de alta montaña situada en el paraje de 'Prados del Postero'. En su cortijo había mulos, vacas, marranos, ovejas, borregos y gallinas. En su terreno cosechaban de todo. En 1972. Isabel, contrajo matrimonio con Urbano Romera Mellado (ya fallecido). Los dos se marcharon a Alemania para poder prosperar. Él trabajó en una fábrica de andamios y pinturas y ella en una lavandería y una residencia de ancianos. Al poco tiempo vinieron al mundo dos hijos. En Alemania estuvieron 22 años. Casi todos los veranos regresaban a Mecina Bombarón de vacaciones. Isabel pertenece a la Asociación de Mujeres 'El Castañar' desde hace 30 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 El Covirán se bloquea
  6. 6 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años

La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años