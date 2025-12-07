Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recreación de los terrenos en los que estaban proyectadas las viviendas. IDEAL

Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido

En los terrenos estaba previsto construir 1.000 viviendas hace 20 años y el TSJA condena al Ayuntamiento al reintegro del importe más los intereses legales

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga al Ayuntamiento de Las Gabias a devolver 1,25 millones de euros más los intereses legales a ... una empresa inmobiliaria por el incumplimiento de un convenio urbanístico suscrito en el año 2005.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»
  8. 8

    Momento clave para embarcar hacia otra orilla
  9. 9

    Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre
  10. 10 El Covirán falla en un día clave y se siente obligado a la remodelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido

Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido