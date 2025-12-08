Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz se lamenta con Luca Zidane justo detrás en el partido de este domingo. José Miguel Baldomero

Granada CF | La contracrónica

Luca Zidane revive sus fantasma

El portero francoargelino recupera la titularidad en Liga tres jornadas después en detrimento de Ander Astralaga y falla clamorosamente en el gol que permitió al Ceuta empatar un partido que parecía camino de la goleada, entre otras dudas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Independientemente de las razones que llevaran a devolver la titularidad a Luca Zidane en Liga tres jornadas después, lo único cierto es que al Granada ... no le benefició contra el Ceuta. Ya fuera por su buena actuación en la Copa del Rey o más por las molestias que venía arrastrando Ander Astralaga, el portero francoargelino revivió sus fantasmas al fallar clamorosamente en el gol que devolvió al rival a un partido que parecía camino de la goleada entre otras acciones en las que se mostró dubitativo en el área propia, especialmente a balón parado.

