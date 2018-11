El granadino al mando de un hotel de lujo en la Riviera Maya: «Me gustaría regresar para abrir una cadena de restaurantes» A pesar de su juventud JAvier ya ha desempeñado puestos directivos de importancia. GRANADINOS POR EL MUNDO Javier, que a sus 32 años nunca a trabajado en España, cuenta con una dilatada trayectoria profesional gestionando propiedades de lujo | Hoy, además, posee una brasería en México, donde sigue creciendo laboralmente y disfrutando de «una buena vida» CARLOS BALBOA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:39

Javier nunca ha trabajado en España. A sus 32 años este granadino se ha labrado una brillante trayectoria profesional fuera de nuestro país. Hoy dirige en la Riviera Maya el hotel Azulik, «uno de los más deseados a nivel mundial», según presume orgulloso. Además, posee un restaurante en el estado de Querétaro llamado Brasería, donde aseguran servir «la mejor comida a la brasa». La vida, como ven, le sonríe.

El trayecto que llevó a Javier Martínez a instalarse en México comenzó en Marbella. Allí obtuvo el Título Universitario en Dirección Hotelera Internacional de Les Roches y desde entonces ha sido un no parar. «Viví en diferentes ciudades de Inglaterra, en Ámsterdam y en Cap Cana, en República Dominicana», revela. Entonces se convirtió «en cliente misterioso», lo que le llevó a «viajar por más de 100 países auditando los mejores hoteles del mundo». Más tarde su empresa lo trasladó a América Latina y optó por recalar en Guadalajara, ya que su novia vivía ahí. 3 años después ese novia es ya su mujer y él disfruta al mando del Azulik, en la ciudad de Tulum. Por el camino, además, ha estado al frente de otras propiedades de lujo en Bahía Príncipe y Karisma Hotels.

Javier, que es bilingüe inglés-español «al 100%», descubre que los establecimientos que ha dirigido «han conseguido títulos y reconocimientos muy importantes. Y eso me apasiona cada día», confiesa. En este sentido, indica que el Azulik «goza de enorme prestigio internacional». Valgan de muestra estos datos: dispone de 48 'top tree villas' localizadas encima de los árboles «y en un acantilado hermoso, justo encima del Caribe»; cuenta con una galería de arte de nivel internacional (IK LAB) y una boutique «con un concepto arquitectónico único»; ofrece un SPA Maya y una casa de medicina ancestral cuidada por un shaman y, por si fuera poco, el próximo 30 de Noviembre inaugurarán una ciudad artística en Francisco Uh May.

La labor de este directivo no se detiene aquí, ya que, según desvela, conservan «cuatro centros de consumo, dos de ellos, KIN TOH (avant garden Mexican Mayan cuisine) y Tseen Ja (Japanese), que son lo más buscado cuando la gente viene a la Riviera Maya«. A su juicio, »los lugares son tan hermosos que no paramos de recibir gente de todos lados para disfrutar de nuestra gastronomía«.

Javier, que recuerda que desde que tuvo «uso de razón» siempre le gustó relacionarse con gente, reconoce que siempre le llamó la atención «poder viajar y disfrutar de la buena vida». Ese ajetreo constante no implica que haya olvidado su Granada. Admite que echa de menos «su increíble gastronomía, que sólo admiras una vez que no estás ahí, sus barecitos, las tapas y obviamente Sierra Nevada». Y es que esquiar, junto con los coches, es uno de sus hobbies. Puede que en un futuro no muy lejano pueda hacerlo con asiduidad, ya que señala que le gustaría «regresar a España para abrir una cadena de restaurantes». Otro objetivo, en cambio, se cruza en su recorrido laboral. «También me encantaría ir a Asia a vivir un tiempo y trabajar en resorts allí», precisa. Mientras tanto, cómo no, aspira a «seguir creciendo profesionalmente».