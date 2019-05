«Estoy muy satisfecha con lo que hago en Irlanda y he creado mi propia familia lejos de Granada» Fátima va a cumplir casi un año en Cork. Granadinos por el mundo Fátima trabaja en una guardería en la ciudad de Cork y por las tardes se encarga de cuidar a las hijas de la familia con la que reside | Admite que se marchó para mejorar su nivel de inglés y, a día de hoy, ha creado «lazos muy fuertes» con personas que viven su misma situación CARLOS BALBOA Domingo, 5 mayo 2019, 13:34

Fátima va camino de cumplir su primer año en Irlanda. Esta zaidinera emigró el pasado mes de julio después de terminar su grado en Educación Primera en la UGR. «Me fui al extranjero rápidamente para mejorar mi nivel de inglés, ya que para ser maestra es imprescindible». Es consciente de que el bilingüismo se está imponiendo en los colegios de España y, en consecuencia, «necesitaba vivir en un lugar donde se practicase de forma natural».

Y así recaló en Cork, la segunda ciudad irlandesa en tamaño tras Dublín. Hoy en día vive con una familia que le ofrece alojamiento, comida «y algo de dinero semanal». Ella, a cambio, cuida a sus hijas, de 5 y 9 años, todas las tardes. «Es un trabajo de media jornada», que se conoce como 'aupair' o 'childminder'. «Es bastante común aquí», nos cuenta.

«Es en el ámbito donde más disfruto y, aunque este lejos de mi familia y amigos, me siento querida con mi nuevo círculo social aquí»

Hasta llegar ese momento del día Fátima trabaja en una 'Pre School Junior', una guardería para niños que todavía no tienen edad de ir al colegio. «Entré aquí porque para hacerlo en centros de Eduación Primaria se necesita saber irlandés». Y ella, por ahora, está centrada en su inglés. «No puedo dejar de estudiarlo, ya que tengo el examen oficial a finales de junio».

Lo cierto es que actualmente esta granadina de 23 años confiesa sentirse «muy satisfecha» con lo que hace. «Es en el ámbito donde más disfruto y, aunque este lejos de mi familia y amigos, me siento querida con mi nuevo círculo social aquí». De hecho, revela que «en poco tiempo» se ha adaptado a su nueva vida en Irlanda. «He creado mi propia familia lejos de Granada. Cuando sabes que tienes gente a tu lado viviendo lo mismo que tú, todo se hace más llevadero. Incluso, como es en mi caso, hasta se disfruta más».

«Estoy encantada con la senación de estar en un 'listening' de academia continuo. Ees mucho mejor que estar en una academia carísima a las que estamos acostumbrados».

En este punto, Fátima explica que en su país de acogida «las relaciones sociales son muy diferentes a lo que entendemos en Granada, ya que, casi sin darte cuenta, se crean lazos muy fuertes con personas en tu misma situación». Es por ello que se muestra «encantada con la sensación de vivir en un 'listening' de academia continuo». A su juicio, «es mucho mejor que estar en una academia carísima a las que estamos acostumbrados».

«Cuando vives en Granada no te das cuenta de lo que vale y ahora, que no lo hago, me hace quererla más y presumir de ella»

La joven maestra admite que durante todo este tiempo fuera de España ha aprendido a «valorar mi país y lo bonita que es Granada, donde en cada esquina donde puedes vivir y adaptarte a ella fácilmente. Tiene Arte, Cultura, Naturaleza, mar y la maravilla de la Alhambra a dos pasos. Cuando vives allí no te das cuenta y ahora, que no lo hago, me hace quererla más y presumir de ella».