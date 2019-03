De Alfacar a la ciudad de la Coca-Cola para luchar contra los piratas informáticos Toni de la Fuente posa con una camiseta de la herramienta que él mismo ha creado, 'Powler'. Granadinos por el mundo Toni de la Fuente trabaja en Atlanta en una empresa de software como responsable de seguridad de operaciones y arquitecto de seguridad de productos | Ha creado una herramienta gratuita de seguridad que ayuda a cientos de empresas y organizaciones de todo el mundo CARLOS BALBOA Domingo, 31 marzo 2019, 03:55

Toni de la Fuente estrena sus 40 años en un momento profesional inmejorable. Este granadino de Alfacar lleva más de un lustro viviendo en Atlanta, donde despliega todo su talento en busca de fortalecer la seguridad informática. Hace casi una década la empresa de software para la que trabaja le ofreció marcharse a la ciudad de la Coca-Cola y él no lo dudó. «Siempre quise trabajar en Estados Unidos, así que aproveché la oportunidad», recuerda.

Hasta cruzar el charco Toni ha atravesado un proceso de enriquecimiento continuo que empezó hace 20 años en el AVE María de San Cristóbal. De hecho, no para de estudiar porque, como él mismo revela, «en cualquier tema relacionado con la informática como con la ciberseguridad hay que estar formándose continuamente». Tanto es así que hoy en día cuenta con varias certificaciones profesionales relacionadas con sistemas y seguridad informática que «son muy bien valoradas en EE.UU».

Además, ejerce como asesor de varias startups relacionadas con seguridad en Silicon Valley y colabora con varias universidades

En su lucha contra los piratas de la Red el alfacareño realiza auditorías y recomienda o como fortificar sistemas o aplicaciones, y en caso de intrusión efectúa un análisis forense digital. Su puesto como responsable de seguridad de operaciones y arquitecto de seguridad de productos implica mucha responsabilidad. Él, además, ejerce como asesor de varias startups relacionadas con seguridad en Silicon Valley. En el ámbito de la docencia colabora con varias universidades y publica artículos e imparte conferencias sobre sus investigaciones.

Como pueden constatar ocupaciones no le talfan a nuestro paisano, que incluso emplea parte de su tiempo libre en desarriollar «una herramienta de seguridad que ayuda a cientos de empresas y organizaciones de todo el mundo a auditar sus infraestructuras en la nube«. Según explica »es gratuita y de código abierto, por lo que se ha hecho bastante popular en los últimos años«. Se llama Prowler, «como una canción de Iron Maiden, que es mi grupo favorito», precisa.

En verano se va a tomar «un espiro de unos meses» para ir a Asia, donde aprovechará para hacer voluntariado con una ONG, ayudándoles con temas de informática y seguridad

Pese a su estabilidad laboral, Toni, que se encuentra esperando los papeles de residencia, no tiene claro qué va a pasar con su futuro. «Igual vuelvo a Europa o me voy a otro sitio», expresa. Eso sí, en verano se va a tomar «un espiro de unos meses». Irá a Asia, donde aprovechará para hacer voluntariado con una ONG, ayudándoles con temas de informática y seguridad. «Me hace mucha ilusión», reconoce.

Junto con varios amigos, organiza lo que llaman la 'Jamazon Party': una fiesta con jamón comprado por Amazon, cervezas Alhambra y aceite de oliva de Alfacar

De Granada confiesa que «no echarla de menos sería no tener corazón», si bien admite «lidiar bien con la morriña«. En este sentido, descubre que está »más en contacto« con amigos y familiares que cuando vivía en España. Eso sí, hay cosas que no le gustaría perderse, como ir por la Sierra de la Alfaguara o por el Paseo de los Tristes, o una Alhambra con una tapa de jamón asado con pan de leña de Alfacar. Es por ello que, junto con varios amigos, organiza lo que llaman la 'Jamazon Party', que no es otra cosa que una fiesta con jamón comprado por Amazon, cervezas Alhambra y aceite de oliva de Alfacar.

Como triatleta participa en los Ironman, por lo que entrena todos los días alguna disciplina (natación, ciclismo o atletismo)

El deporte también es otra de las pasiones de Toni, como de muestra el hecho que desde hace 7 años se haya convertido en todo un triatleta. Entrena todos los dáis alguna diciplina (natación, ciclismo o atletismo) y viaja por Estados Unidos participando en diferentes competiciones. Y el próximo reto, además, lo hará en familia: en mayo su hermano viajará desde Granada para hacer junto a él el Ironman en Brasil. «Será algo muy bonito», concluye.