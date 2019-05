«En Granada no tenía opciones de trabajar en un museo y ahora aspiro a hacerlo en el Británico» Álex, con el London Brige de fondo. Granadinos por el mundo Álex se instaló en Londres en 2017 en busca de una oportunidad laboral que ha encontrado como guía en el Museo del Transporte | Ahora se dedica a perfeccionar su inglés con el objetivo de entrar en el British Museum CARLOS BALBOA Domingo, 12 mayo 2019, 11:24

Londres es hogar de medio mundo. Personas de diferentes rincones del planeta emigran a la capital inglesa en busca de un trabajo que se les niega en casa. Fue el caso de Antonio Alejandro Rodríguez, de 29 años, que abandonó Granada en 2017 porque «tenía muy pocas oportunidades de conseguir un empleo en algún museo».

Más historias Conoce aquí a todos los granadinos por el mundo

Álex, como le conocen sus amigos, desembarcó en las orillas del Támesis «para cercer a nivel laboral», al mismo tiempo que mejoraba su nivel de inglés. Rápidamente encontró un puesto libre como camarero en el Hotel Claridge's, de 5 estrellas. «Por aquel entonces no lograba entender ni la mitad de las cosas que me decían», recuerda. No desesperó y este licenciado en Historia se puso manos a la obra: superados los problemas lingüísticos empezó a trabajar en el Museo del Transporte el pasado mes de diciembre.

Álex se pone cada día al frente de personas que reservan el Hidden London Tour, actividad que consiste en visitar túneles de estaciones de metro en desuso que sirven como rodaje de películas

En este lugar eminentemente turístico Álex se pone cada día al frente de personas que reservan el Hidden London Tour, actividad que consiste en visitar túneles de estaciones de metro en desuso que sirven como rodaje de películas. «También enseño otras estaciones que fueron utilizadas como refugios durante la II Segunda Guerra Mundial y las oficinas centrales del metro de Londres, que se encuentran en el primer rascacielos que fue construido en la ciudad, en el número 55 de Broadway».

¿Eres uno de los muchos granadinos por el mundo? Manda un correo electrónico a la siguiente dirección: cbalboa@ideal.es. ¡Podrás aparecer en la web de IDEAL! ¡Anímate!

La ambición marca el camino de Alejandro en Inglaterra. «Aspiro a entrar como guía en el British Museum», confiesa. Para eso se está preparando. «Quiero perfeccionar al máximo mi inglés y el mes que viene me presentaré al examen para conseguir el certificado del B2 expedido por la universidad de Cambridge».

«Aprendes a valorar mucho más la calidad de vida que tiene Granada cuando sales de allí. Echo mucho de menos su gente»

Entre 'curro' y estudio también tiene tiempo para hobbies. «Suelo jugar el fútbol cada semana y lo compagino con gimnasio». Los fines de semana, cuando puede, los aprovecha para visitar a su novia en Madrid o para «bajar a Granada a ver a la familia». Y es que la tierra sigue 'tirando'. Y no poco. «Aprendes a valorar mucho más la calidad de vida que tiene nuestra ciudad cuando sales de allí. Echo mucho de menos su gente».