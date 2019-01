El barman que ha servido a monarquías en Inglaterra: «Los andaluces estamos matando mitos de vagancia; quiero volver a Granada a emprender» Esteban en su lugar de trabajo. GRANADINOS POR EL MUNDO Esteban, granadino de 21 años, ejerce como camarero en un hotel de 4 estrellas mientras diseña su futuro laboral en la industria hostelera | Ahora estudia ofertas de cadenas como Hilton, desvela que le gustaría regresar a su tierra para ejercer de sumiller y destaca que los andaluces como él están dejando «el listón muy alto» en el extranjero CARLOS BALBOA Domingo, 20 enero 2019, 00:27

Toda una vida vivida con solo 21 años. Si leemos con atención la historia de Esteban Sánchez conoceremos cómo este granadino, a pesar de su juventud, ha acumulado una gran cantidad de experiencias laborales y sociales, que, reconoce, «han cambiado mi manera de ser y me han mejorado personalmente y profesionalmente».

Todo empezó al cumplir la mayoría de edad, cuando entró a trabajar en un Subway de Brighton en turnos de noche. Esteban recuerda que «todas las noches suponía una aventura trabajar, al tener que servir a decenas de indigentes y borrachos, lo que me hizo pasarlo mal pero ganar mucha confianza». También mejoró su inglés, hasta el punto de que acabó llegando a ser el supervisor del local. Fue entonces cuando decidió matricularse en la universidad de Essex, al noreste de Londres, donde fue aceptado en un Grado pionero de Gestión Hotelera.

Entrar en la aulas no impidió que nuestro paisano dejara de currar. Al contrario, ejerce como camarero y barman en el hotel de 4 estrellas en el que se imparte el Grado. «Este empleo me ha hecho enrolarme en el mundo de la hostelería y dejar patente de lo que estamos hechos los granadinos», señala. En este sentido, desvela que ha servido a diversos rostros famosos, algunos incluso pertenecientes a familias de sangre azul: «He estado trabajando para personalidades representativas de la monarquía británica como el duque de Kent, o de la monarquía española como la Reina Sofía o la infanta Cristina. También a personajes políticos como el presidente del parlamento inglés, John Bercow».

Esteban, que se encuentra a punto de acabar su formación bajo un préstamo estatal a estudiantes llamado Student Loan, se muestra ilusionado con lo que está por llegar. «Ahora se me viene encima un futuro prometedor a base de esfuerzo, trabajo duro, y más importante que cualquier estudio, contactos. Tengo ofertas de Hilton y otras cadenas hoteleras», confiesa. No obstante, también tiene presente un deseo que cumplir: «Me gustaría ser sumiller y emprender en Granada», sentencia.

En el contexto hostelero, este barman entiende que «se abren muchas oportunidades para viajar y relacionarte con gente de todo el mundo». Por ello no descarta acabar algun día en Sudamérica, donde sostiene que puede hacerse un hueco. Sin embargo, también admite que tiene «puertas abiertas» para llegar a ser «director gerente de hotel o 'revenue manager', a través de programas de graduados en Hilton, IHG». Sea finalmente lo que sea, lo cierto es que en su mente siempre aparece su ciudad. «Me he dedicado a viajar dentro de mis posibilidades a través de Europa y, después de todo, Granada sigue siendo la ciudad más mágica en la que he estado, con potencial para invertir si nos planteamos todo de una manera más abierta», destaca.

En este punto, este granadino quiere lanzar un contundente mensaje que al mismo tiempo desmonta algunos tópicos arraigados en el ideario de muchos españoles. «Lo que más me enorgullece», dice, «es la humildad y el empeño que le ponemos al trabajo los muchos andaluces que estamos por aquí. Estamos matando bastantes mitos sobre nuestra vagancia y dejando el listón bastante alto. Somos unos excelentes trabajadores y una gente muy capacitada. Tenemos a ingenieros, enfermeros y otros profesionales trabajando aquí cuando podrían estar aprovechando este talento en España».