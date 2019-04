Lucha granadina contra la misoginia en Manhattan: así son 'Las Heroínas Feas'

El camino de Granada a Nueva York: «Lo dejé todo»

«Me fui de Granada porque, tras hacer un curso de diseño gráfico en la escuela 'Estacion Diseño', me enamoré de todo lo que ellos me enseñaron. Cuando estaba terminando probé suerte y eché una solicitud en la mejor universidad del mundo en diseño, que se encuentra en Nueva York y se llama 'Parsons School of Desing'. Me aceptaron, así que ese momento se convirtió en mi »«ahora o nunca« y me tiré a la piscina. Lo dejé todo: mi familia, amigos, trabajo, vendí mi piso, el coche y me fuí en busca de una pasión que me hacía muy feliz.

Echo muchísimo de menos a mi familia. Por ahora los veo solo un par de veces al año y eso es bastante duro para mi. Es lo que más me cuesta llevar para delante, cada día te aprieta el corazón, pero espero que poco a poco pueda aumentar el número de escapadas a mi Granada querida.

También añoro las cañas y las tapas, ¡esa 'Alhambra Especial' fresquita de verdad! Los ratos tranquilitos caminando por el Paseo de los Tristes, las escapadas con la moto al Albaicín, las fiestas con flamenquito hasta las tantas de la madrugada.... las croquetas, la tortilla de patatas de mi amiga Carmen y, por supuesto, ¡la ensaladilla rusa de mi madre!