La falda de Zara que va a arrasar en el 'Black Friday'

Es perfecta para salir de fiesta con tus amigas o para sorprender a tus invitados en la cena de Nochevieja FRAN JUSTICIA Jueves, 22 noviembre 2018, 13:33

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es que ya se respira el ambiente de estas fiestas en las calles, en los centros comerciales y hasta en los supermercados, donde los turrones y los polvorones se han convertido de un día para otro en el principal reclamo. Ante tal cercanía ya son muchos los que piensan en los regalos de sus seres queridos para estos días tan especiales, más aún teniendo en cuenta que el próximo 23 de noviembre se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, una cita ineludible para los más ahorradores.

Sin embargo, el 'Black Friday' en Inditex no sólo es un buen momento para adquirir los regalos de tus seres queridos con antelación y a buen precio, ya que también puede suponer una excelente oportunidad para renovar tu fondo de armario de cara al invierno y, sobre todo, para elegir esos atuendos que vas a lucir en los próximos eventos a los que tendrás que hacer frente durante las fiestas. Desde la cena de empresa hasta la fiesta de Nochevieja, pasando por esa velada de Nochebuena con la familia, la comida de Navidad, el almuerzo de Año Nuevo, los Reyes... En fin, todos esos momentos que vas a compartir con personas de tu entorno.

Precisamente en esas me encontraba cuando entre los descuentos de Zara he descubierto una pieza que puede ajustarse, y muy bien, a estos eventos, ya que cumple a la perfección con algunos requisitos de los mismos y, por si fuera poco, es pura tendencia. Se trata de una falda confeccionada en diferentes tejidos, que además está compuesta de dos partes, una extracorta con materiales más rígidos, y una capa trasera a modo de cola, que cubre también los laterales. ¡Es super 'in'! ¿No crees?

Además, el drapeado frontal te permitirá disimular la parte del vientre en caso de que te hayas pasado con los polvorones, mientras que el corte de los laterales es perfecto para estilizar las piernas. Una ganga que, por si fuera poco, podrás llevarte por menos de 40 euros y eso sin mencionar la posibilidad de que la misma esté aún más barata con los descuentos de 'Black Friday' de Zara. Lo dicho, ¡es perfecta!