Quejas de los opositores a maestro en Andalucía: «Tenemos notas muy bajas. Ha sido una decepción» Un joven revisa las notas a las oposiciones de magisterio en uno de los centros de Granada. / S. B. G. Las calificaciones de la primera prueba a maestro se publicaron ayer de forma presencial y en la web de la Consejería de Educación, que se colapsó ante la avalancha de consultas de opositores SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Miércoles, 3 julio 2019, 02:22

«Imagínate estar años preparando unas oposiciones y que te toque un tribunal que vaya solo a joder». Raquel, una estudiante de la UGR, plasmó ayer a través de las redes sociales un pensamiento que comparten una buena parte de los opositores que recibieron ayer la nota de la primera parte de las oposiciones a maestro. «Están siendo notas muy bajas», dijo Alberto, otro de los granadinos que conocieron ayer su calificación y que tendrán desde mañana hasta el 15 de julio para realizar la segunda parte del examen, centrado en una prueba oral.

CCOO recibió algunas de las quejas de estos estudiantes en su sede, bien de forma presencial o mediante una llamada telefónica. «Nos dicen que las calificaciones están siendo muy bajas y que existen bastantes casos de personas que han recibido un suspenso en su calificación con notas de 4,5 o 4,7. Hay mucha decepción porque casi están aprobados, pero les dejan a las puertas y encima no pueden reclamar ni ver su examen», explicaron desde el sindicato.

Esta decepción es la que experimentó Alberto, quien llevaba desde las ocho de la mañana, hora a la que le dijeron que estarían disponibles las notas, esperando en la sede en la que hizo el examen a que colgaran los resultados en los tablones y actualizando la página de la Consejería de Educación para conocer cuál sería su futuro. Pero no fue hasta pasadas las diez de la mañana cuando conoció su nota y hasta después de las doce cuando empezaron a subirse las notas a la web. Una plataforma que permaneció durante horas colapsada a causa del aluvión de peticiones de los 32.025 opositores de toda Andalucía para conocer sus calificaciones.

Sin revisión ni reclamación

A las diez de la mañana, Alberto conocía la calificación de esta primera parte: un 5,3. Y esperaba mucho más. «En nuestro tribunal estamos teniendo notas muy bajas en las oposiciones. Es una decepción», indicó el joven. Lo mismo comentó en redes sociales Almudena, que aseguró que las oposiciones a magisterio son «injustas». «La nota máxima del tribunal es un 6,2. Por no hablar de que no hay criterios de corrección más que los que se sacan de la manga y que no hay un sistema de revisión eficiente», añadió la joven.

«He sacado un ocho, pero hubiera sacado mejor nota con el anterior supuesto. Estoy contento, pero es una injusticia lo que ha pasado con estas oposiciones», afirmó Miguel, uno de los jóvenes que se vio afectado por el «error técnico» ocurrido en una de las pruebas para la especialidad de Pedagogía Terapéutica, que fue invalidada y tuvo que ser repetida días después por más de 400 estudiantes en Granada, 4.000 en toda Andalucía.

Y es que otra de las quejas de los opositores se centraron en que una vez que han conocido sus calificaciones, no existe ninguna posibilidad de revisar su prueba o reclamar una nueva corrección. «Cada tribunal es soberano para determinar las calificaciones y suele haber diferencias en las notas incluso dentro de la misma especialidad y el mismo examen», dijeron al respecto desde CCOO. Junto a esto explicaron que esto no les afecta a las personas que van a sacar la plaza porque estas se asignan a cada tribunal en relación con el número de personas presentadas y no en general aunando todos los tribunales. «El único agravio comparativo es luego una vez que ya se han seleccionado los opositores de cada tribunal, pues se ordenan por la nota que han tenido. Si han tenido un tribunal más generoso, estarán más arriba. Si no, más abajo. Pero no afecta a la adjudicación de la plaza porque son específicas de cada tribunal», añadió CCOO.

Las 3.800 plazas que se han convocado para toda Andalucía son para las modalidades de Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Audición y Lenguaje, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica.