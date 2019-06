Las diferencias entre el examen de oposiciones a maestro que invalidaron y la nueva prueba

«No sabría decir si ha sido más fácil o no. He salido con una sensación rara. En el anterior sí tenía claro que lo había hecho bien, pero este no sé». María del Mar ha sido una de los 400 granadinos que ha tenido que repetir hoy una de las partes de las oposiciones a maestro después de que la prueba se invalidara el pasado domingo por «un error técnico».

En cuanto conocieron que tendrían que realizar de nuevo esta prueba, la incomprensión, el nerviosismo y la sensación de injusticia acogió con fuerza a la mayoría de ellos. «Esto está siendo una auténtica jugarreta para todos, porque tenemos que repetir un examen por el fallo de otra persona. A mí me dio tiempo a hacerlo el domingo y creo que me salió bien y que todos tuvimos la oportunidad de hacerlo adecuadamente. Por mi, rompería este examen y me quedaría con el que hice», se quejaba momentos antes de entrar al examen Almudena.

Al salir de la prueba, lo primero que dijo Benjamín en una voz apenas audible es que la prueba había sido «más fácil que la anterior». Con una sonrisa en la cara, explicaba que sigue pensando que es un «despropósito» lo que ha pasado, pero que este examen ha sido más fácil porque «los supuestos estaban actualizados y te daban pie a contestarlos. Los del otros examen estaban mal formulados y eran muy largos». En este, en cambio, los supuestos eran más genéricos «y podías mostrar todo lo que sabías al respecto, sin tener que reconducirlos al no saber por dónde tirarlos, como nos pasó la vez anterior», añadía su compañera Paqui.

Cuando se les preguntaba por las diferencias entre este examen y el que hicieron el pasado domingo, la mayoría indicaba que «este al menos no ha tenido fallos y está bien hecho y planteado». Además, indicaban que era «más corto, sencillo y genérico». Este último aspecto ha hecho que algunos de los estudiantes, como María Isabel, aseguren que »como es más escueto, tenías que inventártelo más. El otro estaba más detallado y en eso salíamos ganando porque cuanto más detallado, más te queda claro en qué te tienes que centrar».

Los exámenes

Este periódico ha tenido acceso tanto a los supuestos prácticos que conformaban esta prueba en el anterior examen como los realizados hoy. Además de los fallos que señalan los opositores que encontraron en el examen anterior, se puede apreciar esa mayor cantidad de detalles en los supuestos del domingo en comparación con los de hoy. «Esto ha sido para no equivocarse. Se han quedado cortos de detalles y lo ha hecho lo más simple posible para no volver a meter la pata», indica Alberto, otro de los opositores.

Los tres supuestos entre los que debían elegir uno del domingo son distintos a los de hoy. Mientras que el supuesto práctico 1 del domingo se centraba en planificar una intervención de propuesta didáctica para un alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo compatible con un Trastorno del Espectro Autista y con una «minusvalía total de un 39% de Discapacidad Psíquica» que está bien integrado en clase, el de hoy trataba el caso de un alumno con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperatividad TDAH de tipo combinado con una minusvalía reconocida de 36%.

Por su parte, el supuesto 2 del domingo mostraba la situación de tres alumnos en el que uno de ellos es de nueva incorporación y cuenta con un 84% de minusvalía de tipo psíquica y física debido a la parálisis cerebral que tiene. Por su parte, otro de los alumnos tiene «Síndrome de Down con retraso mental grave» y el tercero de ellos un «trastorno grave del desarrollo profundo que le afecta a las áreas de desarrollo perceptivo-cognifiva y psicomotriz». El opositor debía plantear una intervención y una propuesta didáctica y organizativa para todos ellos. Por su parte, quienes hayan escogido esta modalidad hoy tenían un caso en el que volvían a estar en el punto de mira tres alumnos, pero esta vez en lugar de dar tantos detalles solo explican que tienen «diversas necesidades educativas especiales».

En el tercer supuesto del domingo se planteaba la situación de un alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para el que se determina que presenta necesidades educativas especiales compatibles con «discapacidad intelectual leve». En el de hoy, el escrito se centra en un alumno con Discapacidad visual que «empieza a tomar conciencia de sus limitaciones con respecto a sus iguales, lo que motiva conductas de aislamiento y hostilidad, además de baja autoestima».

«En el anterior examen tardabas unos 20 minutos solo en leer los supuestos porque ocupaban una hoja entera. Ahora han sido mucho más escuetos», explicaba una de las opositoras que ha preferido no decir su nombre.