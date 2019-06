«Estamos muy enfadados por tener que pasar dos veces un examen por culpa de otros» Opositores hoy repitiendo una parte del examen / ALFREDO AGUILAR Unas 400 personas han tenido que volver a examinarse hoy de una parte de las oposiciones de maestro por un «error técnico» en la anterior prueba SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Viernes, 28 junio 2019, 10:39

«Nos sentimos defraudados y muy cabreados por tener que repetir una prueba que ya hicimos bien». María Teresa ha pronunciado esta mañana una de las frases más repetidas en los pasillos del CPIFP Aynadamar, donde decenas de personas han tenido que regresar hoy para repetir una parte de las oposiciones a maestro, que ya realizaron el pasado domingo, por un «error técnico» que se detectó en la prueba.

A las nueve de la mañana, los nombres de los opositores empezaban a sonar en los pasillos de este centro de la capital granadina mientras les llamaban para que fueran tomando asiento para repetir la prueba. En apenas media hora, todos estaban ya preparados para hacer una prueba que han tenido que repetir unas 400 personas en la provincia de Granada, cifra que asciende a más de 4.000 en toda Andalucía.

«Estamos todos muy nerviosos. Yo estoy atacada. Y más porque pensaba que esto ya lo habíamos superado el domingo, que ya podía centrarme en la entrega del programa y el examen oral, y nos ha tocado volver a repetir otra vez la misma prueba», indica Estefanía, otra de las estudiantes congregadas en el lugar para la prueba. Y es que una de las preocupaciones de estos opositores es si se mantendrá la fecha de entrega de notas, que estaba señalada para el próximo 2 de julio, debido al arduo trabajo que tendrán que hacer los examinadores, así como si la entrega de la programación y el examen oral.

Tal y como indicó la dirección general del Profesorado y Recursos Humanos, dependiente de la consejería de Educación y Deporte, el error que se produjo el pasado domingo es relativo a algunos de los enunciados de la parte A de la primera prueba, que es la parte práctica, lo que motivó que se «invalidara» dicha sección y se volviera a repetir la prueba. «Pero es que el error se subsanó en el mismo momento del examen, a todos nos dio tiempo a terminarlo y estábamos de acuerdo en que se solventara así. Entonces, ¿por qué por un fallo de los de arriba tenemos que pasar dos veces por lo mismo?», indica María, una estudiante que lleva un año preparándose estas oposiciones.

Para su compañera de aula, Almudena, esto es «una auténtica jugarreta» que ha hecho que tenga que volver a recorrer cientos de kilómetros desde Alicante y pagar un hotel, cosa que ya hizo el pasado domingo, para volver a hacer una prueba «de la que salí realmente contenta». «A mí me dio tiempo a hacerlo. Creo que me salió bien y que todos tuvimos la oportunidad de hacerlo adecuadamente. Por mi, rompería este examen y me quedaría con el que hice», añade la joven. Junto a esto señala otro miedo que tienen la gran mayoría de ellos: que el examen vuelva a ser impugnado y tengan que presentarse una vez más.

Los 400 opositores que están llamados hoy de nuevo a las aulas lo harán en el CPIFP Aynadamar, en el IES Manuel de Falla y el IES Clara Campoamor. Todos ellos tendrán una hora y 45 minutos para terminar esta parte de la prueba. Una prueba que muchos de ellos daban por superada.