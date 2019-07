Las notas de las oposiciones a maestro ya están publicadas ALFREDO AGUILAR Los aspirantes han podido ver sus calificaciones en el tablón de anuncios de los colegios en los que se examinaron | Se espera que se estén disponibles en la web de la Consejería en las próximas horas SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Martes, 2 julio 2019, 11:55

La cuenta atrás ha llegado a su fin: las notas de la primera prueba de las oposiciones a maestro ya están puestas y publicadas. Así se acaba la espera de 32.025 aspirantes de toda Andalucía que también han tenido que entregar hoy el programa didáctico y que desde el próximo jueves hasta el 15 de julio tendrán que realizar la segunda parte del examen, centrado en una prueba oral.

Desde las ocho de la mañana, los opositores se agolpaban en los colegios en los que se examinaron en busca de esos tablones de anuncios en los que creían que ya estarían publicadas sus notas. También los hubo quienes esperaban detrás de su ordenador a que las notas fueran traspasadas al sistema para poder verlas en la web de la Consejería de Educación. Pero en ambos supuestos, los aspirantes tuvieron que esperar. Y es que, aunque en un principio les dijeron que podrían consultar su nota desde primera hora de la mañana, no ha sido hasta pasadas las diez de la mañana cuando las calificaciones empezaban a estar disponibles.

Tal y como han explicado desde el sindicato CSIF a este periódico, las notas primero han estado disponibles en las sedes provinciales, tras lo que se ha pasado a cada tribunal y a las delegaciones en las que se hicieron los exámenes. Los opositores ya han podido ver sus calificaciones en los centros en los que están los tribunales, pero se espera que no sea hasta dentro de unas horas cuando estén disponibles todas las notas en la web de la Consejería de Educación.

Según la experiencia de CCOO, se espera que haya bastante diferencia en las notas según el tribunal al que pertenezcan, ya que cada tribunal es "soberano" para determinar las calificaciones y "suele haber diferencias en las notas incluso dentro de la misma especialidad y el mismo examen". A pesar de ello, el sindicato explica que esto no les afecta a las personas que van a sacar la plaza porque estas se asignan a cada tribunal en relación con el número de personas presentadas y no en general aunando todos los tribunales. "El único agravio comparativo es luego una vez que ya se han seleccionado los opositores de cada tribunal, pues se ordenan por la nota que han tenido. Si han tenido un tribunal más generoso, estarán más arriba. Si no, más abajo. Pero no afecta a la adjudicación de la plaza porque son específicas de cada tribunal", añade CCOO.

Las 3.800 plazas que se han convocado para toda Andalucía son para las modalidades de Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Audición y Lenguaje, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica. Esta última modalidad fue la protagonista de las quejas de los aspirantes después de que tuvieran que repetir parte de la prueba por culpa de un «error técnico» que afectó a unas 400 personas en Granada, cifra que supera los 4.000 si se pone el punto de mira en toda Andalucía.