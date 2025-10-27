Gerardo Cuerva: «Es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa» El presidente de la CGE y Cámara Granada plantea la posibilidad de que el Federico García Lorca actúe como pista auxiliar durante las futuras obras de ampliación del Pablo Picasso

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 11:55 | Actualizado 12:01h. Comenta Compartir

Granada necesita un plan estratégico que ponga las luces largas sobre su aeropuerto, redefina las conexiones necesarias y le haga mirar a Málaga para aprovechar las sinergias. Es la opinión de los empresarios granadinos trasladada este lunes por su presidente, Gerardo Cuerva, en el desayuno que han celebrado con motivo de la reunión de la ejecutiva de la CGE y el pleno de la Cámara.

«Celebramos la llegada de un vuelo a Nantes, o una conexión con Ámsterdam, gracias al esfuerzo que en ese terreno está haciendo la Diputación Provincial. Las celebramos porque son objetivamente buena, pero no son suficientes: Granada sigue estando desconectada», ha advertido Cuerva. En este sentido, ha apoyado los esfuerzos de promoción con las compañías aéreas para la llegada de vuelos pero ha incidido en que el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén necesita un plan estratégico que defina la potencialidad, «para qué nos puede servir y para qué no».

En su opinión, hay que poner negro sobre blanco lo que requiere la provincia y ha recordado que para los empresarios son prioritarias las conexiones con Madrid y Barcelona y conexiones con Galicia y el Levante, incluso por encima de las internacionales. Y sobre todo, hay que analizar, a su juicio, cómo se puede aprovechar la cercanía con el aeropuerto internacional de Málaga Pablo Picasso.

Cuerva ha recordado que antes de la pandemia el aeropuerto granadino llegó a tener 50 vuelos de lunes a viernes entre Madrid y Granada, mientras que esta semana hay 25 y no se puede regresar algunos días más tarde de las cinco. Unas cifras ante las que los empresarios insisten en que Granada no puede conformarse.

«No puedo obligar a una aerolínea a operar esos vuelos pero ¿qué hace que otras compañías no exploren esas opciones? ¿Qué pasa con los slots? ¿Por qué no son competitivos para otras compañías esos vuelos? Yo conmino a la mesa del aeropuerto, ahora que ya tiene fecha, a que dé respuesta a esas dudas, más allá de afrontar polémicas estériles», ha dicho Cuerva.

En cuanto al aeropuerto de Málaga, Cuerva lo tiene claro: «Mi propuesta es mirar a Málaga y a su aeropuerto, como Málaga siempre ha mirado a la Alhambra: pensando en cómo sacarle partido, en cómo aprovecharlo para enriquecer nuestra oferta. Sigo considerando que Granada tiene que explorar las conexiones de alta velocidad con el aeropuerto de Málaga, para que éste sea la puerta de entrada y de salida de Granada para destinos que están lejos de ser un objetivo para nosotros».

Además ha puesto sobre la mesa la posibilidad de explorar que Granada actúe como pista auxiliar del aeropuerto de Málaga cuando empiecen sus obras de ampliación, allá por 2030 o 2031.

Largo plazo

«Exijo pensar a largo plazo. Al Gobierno central y a los representantes de los partidos en las instituciones del estado. Me preocupa que el necesario titular de hoy apague cualquier intento de trabajar a largo plazo», ha concluido.

También, en respuesta al presidente de la Federación provincial de Hostelería y Turismo Gregorio García durante el turno de preguntas, Cuerva ha insistido en la necesidad de enfocar los esfuerzos en mejorar la conexión de Granada con el aeropuerto de Málaga para que pueda explotar las sinergias y la cercanía con el aeropuerto internacional.

«Necesitamos una infraestructura que haga competitiva la conexión de ambos destinos y en ese sentido tenemos que trabajar. Hay que trabajar más ahí que en llegar a un destino de Europa», ha concluido.