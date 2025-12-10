Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este miércoles un proyecto que busca reconocer a aquellos artistas locales que han marcado una época en la música contemporánea. Pablo Rodríguez

Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada

20 placas recordarán los grupos más relevantes de la ciudad y sus discos más conocidos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:29

Comenta

Como el bulevar de las estrellas de Hollywood, pero a la granadina. Así será la calle Puentezuelas, arteria del barrio más 'underground' de la ciudad ... que honrará a los grupos que han hecho de la capital nazarí uno de los motores de la música en español.

