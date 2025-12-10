Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada

Como el bulevar de las estrellas de Hollywood, pero a la granadina. Así será la calle Puentezuelas, arteria del barrio más 'underground' de la ciudad ... que honrará a los grupos que han hecho de la capital nazarí uno de los motores de la música en español.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este miércoles un proyecto que busca reconocer a aquellos artistas locales que han marcado una época en la música contemporánea. Desde los pies de la Alhambra, con el acento de la tierra, bandas como Los Ángeles, 091, La Guardia o Lagartija Nick, además de creadores como Miguel Ríos o Enrique Morente, han dominado el panorama durante décadas y han colocado a la ciudad entre las urbes de referencia musical del continente.

Es todo ese legado, buena parte aún vivo y en plenitud, el que reivindica está propuesta, que pretende adornar la calle Puentezuelas con placas de homenaje. Como ha contado la primera edil, la idea es que estas piezas, hechas en metal, hagan referencia a alguno de los discos clave de la discografía de los artistas reconocidas, mostrando la portada y portando un código QR que permitirá a los peatones escuchar uno de los 'hits' de cada banda. En paralelo, además, se aprovechará la intervención para ubicar también jardineras en Puentezuelas del estilo de las que ya hay en las vías vecinas.

Carazo, que ha estado acompañada por figuras como el promotor Pepe Rodríguez o los integrantes de 091 en la presentación, ha señalado que Puentezuelas es el lugar adecuado para reivindicar a los artistas por ser el eje de un barrio dedicado a la creación y muy ligado a la escena artística por la presencia de la Escuela de Artes y Oficios, la Universidad o el lugar en el que se criaron algunos de los artistas más conocidos de Granada.