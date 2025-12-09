Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mesa del bar en la que impactó la bala IDEAL

La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix

La bala cayó sobre una mesa de la terraza mientras unos clientes comían

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:37

Comenta

La Guardia Civil investiga el origen de un disparo que impactó en la mesa de la terraza de un bar de Guadix. Los hechos ocurrieron ... durante el mediodía del pasado domingo, alrededor de las 14.00 horas, en un negocio situado en la plaza de la Constitución, junto a la catedral de la localidad, donde también se encuentra el edificio consistorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  2. 2 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  3. 3 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  4. 4 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  5. 5

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  6. 6 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  9. 9 La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004
  10. 10 Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix

La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix