La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix

La Guardia Civil investiga el origen de un disparo que impactó en la mesa de la terraza de un bar de Guadix. Los hechos ocurrieron ... durante el mediodía del pasado domingo, alrededor de las 14.00 horas, en un negocio situado en la plaza de la Constitución, junto a la catedral de la localidad, donde también se encuentra el edificio consistorial.

Se desconoce, por el momento, qué causó la detonación. Lo que sí se sabe es que fue un disparo de una escopeta. La bala atravesó el toldo del exterior y cayó sobre una mesa mientras algunas personas comían, lo que generó un gran revuelo entre el resto de clientes. «Vivimos el momento con mucho miedo, no es algo que pase todos los días», cuentan desde el negocio. Al parecer, el disparo se produjo al aire y acabó en este punto. Lo que la Benemérita trata de esclarecer es el contexto y lugar en el que este se produjo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil y la Policía Local de Guadix. La terraza quedó precintada momentáneamente, pero la actividad en la atención del bar se reanudó con normalidad al poco tiempo. No se produjeron más disparos. Los trabajadores del restaurante afirman que fue un «hecho aislado» y han querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus comensales habituales, ya que nunca antes había pasado algo similar en la zona.

«Estábamos tranquilos, disfrutando del día, cuándo escuchamos y vimos algo caer», relatan testigos en el lugar de los hechos. Lo que nunca imaginaron es que era una bala. «Damos gracias a que no nos pasó nada, no queremos ni imaginar qué habría pasado si la bala alcanza a una persona», añaden. El entorno es un lugar de paseo y ocio para las familias. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.