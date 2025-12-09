Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Necrópolis hallada durante las obras de construcción de la planta fotovoltaica llamada Caparacena. Ideal

Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»

La compañía Plenitude inaugura el proyecto fotovoltaico y financia la investigación de los hallazgos que abren la vía para investigar la transición de la edad del bronce a la edad del hierro

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:32

«En Granada no hay nada igual, es un hallazgo único». El profesor Andrés María Adroher, catedrático del departamento de Prehistoria y Arqueología de la ... Universidad de Granada ha dado a conocer, con absoluto entusiasmo, la aparición de una necrópolis ibérica del siglo VI antes de Cristo durante las obras de construcción de la planta fotovoltaica llamada Caparacena que se ha inaugurado este martes en Chimeneas.

