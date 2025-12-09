Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»

«En Granada no hay nada igual, es un hallazgo único». El profesor Andrés María Adroher, catedrático del departamento de Prehistoria y Arqueología de la ... Universidad de Granada ha dado a conocer, con absoluto entusiasmo, la aparición de una necrópolis ibérica del siglo VI antes de Cristo durante las obras de construcción de la planta fotovoltaica llamada Caparacena que se ha inaugurado este martes en Chimeneas.

La compañía italiana de energía Plenitude, que opera en más de quince países del mundo y tiene once millones de clientes, es la propietaria del nuevo proyecto fotovoltaico que se extiende a lo largo de 264 hectáreas entre Chimeneas y Ventas de Huelma. El complejo integra tres parques fotovoltaicos de 50 Mw cada uno, con 274.000 módulos bifaciales que alcanzan una capacidad de 150 MWp y son capaces de generar alrededor de 320 GWh de electricidad al año.

Ampliar Acto público en Granada, previo a la inauguración de la planta, este martes. Pepe Marín

Durante las construcción de la planta, en cumplimiento con los requisitos que conlleva la autorización del proyecto, se realizaron medidas para la protección del entorno natural y la conservación del suelo. Fueron estos trabajos de seguimiento arqueológico, en abril de 2024, los que permitieron descubrir una necrópolis ibérica del siglo VI a.C. donde se han encontrado valiosos restos como cerámicas funerarias y ajuares de la época.

«La puesta en marcha de Caparacena no solo refuerza nuestro profundo compromiso con Andalucía sino que también celebra un descubrimiento arqueológico histórico que conecta nuestro proyecto con la memoria del territorio», ha subrayado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España durante un acto público en Granada, previo a la inauguración de la planta.

En el Museo Arqueológico

La compañía ha financiado los trabajos de excavación, llevados a cabo por una compañía especializada de Málaga, que han permitido poner todos los hallazgos a buen recaudo en el Museo Arqueológico de Granada. A partir de ahora se abre una etapa emocionante «de laboratorio y bata blanca» para los investigadores de la UGR que analizarán todos los hallazgos para extraer conclusiones.

Ampliar La planta, vista desde el aire. Ideal

La necrópolis, con diez enterramientos, es especialmente valiosa porque entre otros factores permitirá, según ha explicado el catedrático, estudiar cómo surge la penetración de la cultura fenicia hacia el interior, una vía de comunicación que se desconocía entre la Costa de Granada y la Vega.

El material aparecido abre una vía «única en España» para estudiar los procesos de cambios ideológicos en esta época de transición de la edad del Bronce a la edad del hierro.