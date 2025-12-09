Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas

Ofertas, rebajas y promociones por doquier a la hora de lanzar productos por debajo de su precio en supermercados y grandes hipermercados. Y es que ... se trata de un producto esencial de cara a la Navidad, mientras se ajusta el precio en basa a la nueva campaña, que acaba de comenzar.

Lo cierto es que en el caso del aceite de oliva hay una importante novedad e involucra a Carrefour y una marca de reconocido prestigio.

En este sentido, se pueden encontrar aceites de oliva a 'Súper precio' o 3x2. De esta forma, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen de Carbonell se paga ahora a 22,99 euros, lo que supone pagar el litro a 4,60 euros. Hasta ahora la botella de 5 litros se pagaba a 28,20 euros.

El aceite de oliva virgen de Carbonell «es un aceite de oliva versátil, con una sensación «grata al paladar que consigue respetar el auténtico sabor de tus platos», señala la marca. El aceite de oliva Carbonell Sabor «transforma cada una de tus recetas en platos apetecibles y llenos de sabor ya que está pensado para satisfacer a aquellos consumidores que prefieren disfrutar de todos los matices del aceite».

No es la única oferta en aceite de oliva en marcha en la cadena de supermercados francesa. El aceite de oliva intenso 1º La Masía garrafa 5 litros se paga ahora a 19,45 euros, lo que significa que el litro cuesta 3,89 euros.