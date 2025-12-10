Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Robe Iniesta durante el concierto en La Ribera Juan Marín

Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Su agencia de comunicación lo ha confirmado en un comunicado en el que no ha precisado el motivo de su fallecimiento

E. P.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los ... 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  4. 4 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  5. 5

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  6. 6 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  9. 9

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  10. 10 La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro