Los rojiblancos Flores y Loïc hablan en una jugada a balón parado ante el Tenerife en Copa. LOF

Nuevo rival

El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

La eliminatoria de dieciseisavos de final tendrá lugar en Los Cármenes y será de pago para abonados

Ángel Mengíbar
José Ignacio Cejudo

Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:34

El Granada ya tiene rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: el Rayo Vallecano. Los rojiblancos acogerán la eliminatoria en el ... estadio de Los Cármenes, prevista para el Día de Reyes con horario aún por confirmar. El partido no se incluye en el abono de temporada, por lo que cualquier aficionado interesado en presenciarlo deberá adquirir su entrada correspondiente.

