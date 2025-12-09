El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

El Granada ya tiene rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: el Rayo Vallecano. Los rojiblancos acogerán la eliminatoria en el ... estadio de Los Cármenes, prevista para el Día de Reyes con horario aún por confirmar. El partido no se incluye en el abono de temporada, por lo que cualquier aficionado interesado en presenciarlo deberá adquirir su entrada correspondiente.

A diferencia del resto de cruces, que se disputarán entre los días 16 y 18 de diciembre, el Granada y el Rayo se medirán el próximo mes debido al compromiso de Conference League que involucra al conjunto madrileño la semana que viene, motivo por el que el encuentro copero queda aplazado hasta el martes 6 de enero.

Para esta ronda, la RFEF ya eliminó el criterio de proximidad geográfica de cara a establecer los distintos emparejamientos del torneo del 'KO'. Sí se mantiene el carácter de anfitrión para los equipos de inferior categoría, que actuarán de local ante los clubes participantes de la Supercopa de España y el resto de Primera división todavía sin VAR, en funcionamiento a partir de octavos.

Precedente en 1970

Será la segunda ocasión en la que el Granada se mida al Rayo en Copa. Ambos equipos protagonizaron ya una eliminatoria también de dieciseisavos de final en 1970, cuando el torneo se denominaba todavía 'del Generalísimo', con pase rojiblanco. Un gol de Barrios en el viejo Los Cármenes y otro en la vuelta como réplica inmediata a un tanto del vallecano Benito ya en la recta final de aquel duelo permitió avanzar al conjunto que dirigía el argentino Néstor Rossi ante un rival de Segunda división. El Valencia lo apearía en la siguiente ronda, tras un 3-0 en Mestalla (Estadio Luis Casanova por entonces) ya con Manolo Ibáñez como entrenador interino hacia la permanencia y pese al 2-1 posterior para los rojiblancos junto a la Plaza de Toros.

Más allá de aquella eliminatoria copera, el Granada y el Rayo se han enfrentado siempre en el fútbol profesional y sin una sola victoria rojiblanca en los once últimos cruces; nueve de ellos en Primera división y otros dos en Segunda desde 2013 en concreto. Ese último triunfo se produjo en Vallecas bajo la dirección de Lucas Alcaraz y con goles de Fran Rico a la media hora y de Riki para sentenciar ya sobre la bocina. El Granada se impuso también en el precedente anterior, con tantos de Odion Ighalo y Recio en Los Cármenes. Durante ese curso 2013/14, sin embargo, el equipo de Paco Jémez goleó en el Zaidín.

El último precedente entre el Granada y el Rayo tuvo lugar en Vallecas hace dos temporadas, y con los rojiblancos recién descendidos a Segunda división con José Ramón Sandoval como tercer entrenador del curso. Lejeune adelantó a los locales en la primera media hora y De Frutos amplió esa ventaja, pese al tanto de la honra de Lucas Boyé de tacón tras asistencia de Sergio Rodelas, que debutaba con el primer equipo. En Los Cármenes, y por el primer partido en casa de aquel ejercicio, Álvaro García y Pathé Ciss resolvieron el duelo para los visitantes en cinco minutos ya en la recta final para desgracia del grupo que aún comandaba Paco López.