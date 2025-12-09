Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una patrulla de la Policía Nacional identifica a dos personas en la puerta de la casa de acogida de la calle Varela.
Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo

Las peleas en la plaza de Carlos Cano protagonizadas por usuarios del refugio se suceden y el malestar sigue vigente, según critican

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:23

La jornada festiva de este lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, no lo fue tanto para los vecinos del barrio del Realejo de ... la plaza Carlos Cano y la calle Varela. Según manifiestan, dos trifulcas ocurridas en 24 horas mantienen al vecindario exasperado.

