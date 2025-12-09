Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo

La jornada festiva de este lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, no lo fue tanto para los vecinos del barrio del Realejo de ... la plaza Carlos Cano y la calle Varela. Según manifiestan, dos trifulcas ocurridas en 24 horas mantienen al vecindario exasperado.

Los protagonistas, según los testimonios recabados por este periódico, son los usuarios de centro de Servicios Sociales de la calle Varela. Se da la circunstancia, además, que el Ayuntamiento reabre este mismo martes, día 9 de diciembre, el servicio para proteger del frío a las personas sin hogar, que incluye el centro de esta misma calle Varela, y los de los centros ubicados en las vías Pedro de Castro y Arandas.

Las trifulcas y la reapertura de este centro de la calle Varela, que se ha visto obligado a cerrar de forma adelantada en otras ocasiones por las peleas con armas blancas, mantiene en vilo desde esta mañana a los vecinos más si cabe, comparten y denuncian al mismo tiempo. Por ello, piden la máxima protección, vigilancia y eficacia tanto de la Policía Local como de las patrullas de la Policía Nacional.

Gritos y empujones

Esta vez los hechos han ocurrido este pasado lunes festivo en la confluencia de la calle Varela con la plaza Carlos Cano, cuando varios usuarios se han enzarzado en una violenta pelea con gritos y empujones por causas que se desconocen.

Como daño colateral, el restaurante Disloque, con terraza en la plaza mencionada, vio como una familia que ya había ocupado su sitio para almorzar huyó espantada por la violenta escena, algo que no es la primera vez que ocurre en este establecimiento hostelero.

La pelea implicó a una persona que salió del interior del centro para mediar en la trifulca y separar a los contendientes. De forma inmediata, alertados por llamadas de los propios vecinos, se personó una patrulla de la Policía Nacional, que resolvió la pelea. Los agentes informaron a los contendientes que tenían derecho a presentar la consiguiente denuncia, pero desistieron de ello.

Este martes, también ha estado movido. Según informan los vecinos, se ha requerido la presencia de la Policía Nacional por otra pelea. La patrulla se ha personado en el lugar y ha vuelto a identificar a los usuarios que deambulan por las calles del barril del Realejo para prevenir mayores incidentes.