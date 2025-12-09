La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas

Tras un puente de diciembre marcado por la estabilidad, los días soleados y las temperaturas suaves en Granada, el tiempo está a punto de cambiar. ... Y, de este modo, regresarán las precipitaciones y hará más frío a partir de mañana. Una situación que se mantendrá sin cambios como pronto hasta principios de la semana que viene.

Los cielos estarán muy cubiertos desde la madrugada del miércoles, pudiéndose dar algunas precipitaciones débiles ocasionales. Ya por la mañana la lluvia llegará al Poniente granadino, afectando a la zona de Loja. Y aunque también habrá muchas nubes en el resto de la provincia, lo más probable es que las precipitaciones se limiten durante el miércoles al oeste granadino.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ligero descenso quedando en torno a los 15 grados, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios, con los termómetros marcando alrededor de los 7 grados como valores más bajos.

El jueves será un día de transición: volverá a lucir el sol con fuerza desde por la mañana y reinará la estabilidad durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán en sus valores mínimos y habrá vientos moderados de levante en el litoral.

Ampliar Pronóstico de la Aemet para el viernes. Ideal

El viernes llega un nuevo frente

Tras las lluvias del miércoles un nuevo frente afectará a Granada desde el viernes. Durante las primeras horas del día lloverá solo en el oeste de la provincia, aunque conforme avance la jornada las precipitaciones se extenderán hacia el este y afectarán a la totalidad del territorio granadino.

El fin de semana estará marcado por los cielos cubiertos en toda la provincia. Seguirá lloviendo durante la madrugada del sábado, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que las lluvias cesarán por la mañana.

Y aunque habrá muchas nubes y casi no se verá el sol durante el resto del sábado, lo más probable es que no se den nuevas lluvias. Una situación parecida a la del domingo, día en el que los cielos seguirán cubiertos pero en el que no se espera precipitaciones más allá de algún chubasco débil.