Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
El Sindicato Médico de Granada estima un seguimiento del 70% en hospitales y del 40% en atención primaria en la primera de cuatro jornadas de paro
Martes, 9 de diciembre 2025, 11:38
A las puertas del hospital Virgen de las Nieves de Granada se respiraba normalidad a primera hora de este martes. Sin embargo, la huelga convocada ... por los médicos a nivel nacional no ha tardado en hacerse notar en todos los servicios del SAS de la capital, especialmente en el hospital Clínico San Cecilio, donde a las once en punto ha arrancado la primera concentración.
En total, serán cuatro los días de paro convocados por CESM y SMA, desde este martes y hasta el viernes. De esta manera, médicos de todo el país muestran su rechazo al nuevo borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, denuncian sobrecarga laboral y exigen una regulación propia que respete sus derechos.
Hoy, en el PTS, han alzado la voz profesionales, residentes y estudiantes de Medicina, que ven en juego su futuro. No obstante, cada día hay programada una protesta. El objetivo es hacerse oír. Las próximas concentraciones serán el miércoles en Traumatología y el centro de salud de Casería de Montijo; el jueves, en la Subdelegación del Gobierno, y el viernes, en el hospital de Motril.
En la provincia de Granada, el mayor impacto se espera en los hospitales, donde la huelga tendrá en esta primera jornada un seguimiento del 70%, según el Sindicato Médico de Granada. Mientras tanto, en atención primaria rondará un 40%. La delegación de la Consejería de Salud aún no maneja datos disponibles al respecto.
En cualquier caso, los médicos granadinos han salido a las calles para reivindicar, aunque según el nuevo presidente de Simeg, Rafael Franco, «con unos servicios mínimos abusivos que están causando que muchos compañeros no puedan ejercer su derecho».
«Hay un gran malestar entre los médicos por ese asunto», ha asegurado a IDEAL.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión