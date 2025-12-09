Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia

A las puertas del hospital Virgen de las Nieves de Granada se respiraba normalidad a primera hora de este martes. Sin embargo, la huelga convocada ... por los médicos a nivel nacional no ha tardado en hacerse notar en todos los servicios del SAS de la capital, especialmente en el hospital Clínico San Cecilio, donde a las once en punto ha arrancado la primera concentración.

En total, serán cuatro los días de paro convocados por CESM y SMA, desde este martes y hasta el viernes. De esta manera, médicos de todo el país muestran su rechazo al nuevo borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, denuncian sobrecarga laboral y exigen una regulación propia que respete sus derechos.

Hoy, en el PTS, han alzado la voz profesionales, residentes y estudiantes de Medicina, que ven en juego su futuro. No obstante, cada día hay programada una protesta. El objetivo es hacerse oír. Las próximas concentraciones serán el miércoles en Traumatología y el centro de salud de Casería de Montijo; el jueves, en la Subdelegación del Gobierno, y el viernes, en el hospital de Motril.

En la provincia de Granada, el mayor impacto se espera en los hospitales, donde la huelga tendrá en esta primera jornada un seguimiento del 70%, según el Sindicato Médico de Granada. Mientras tanto, en atención primaria rondará un 40%. La delegación de la Consejería de Salud aún no maneja datos disponibles al respecto.

En cualquier caso, los médicos granadinos han salido a las calles para reivindicar, aunque según el nuevo presidente de Simeg, Rafael Franco, «con unos servicios mínimos abusivos que están causando que muchos compañeros no puedan ejercer su derecho».

«Hay un gran malestar entre los médicos por ese asunto», ha asegurado a IDEAL.