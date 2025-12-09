Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta a las puertas del Clínico este martes Pepe Marín

Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia

El Sindicato Médico de Granada estima un seguimiento del 70% en hospitales y del 40% en atención primaria en la primera de cuatro jornadas de paro

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:38

A las puertas del hospital Virgen de las Nieves de Granada se respiraba normalidad a primera hora de este martes. Sin embargo, la huelga convocada ... por los médicos a nivel nacional no ha tardado en hacerse notar en todos los servicios del SAS de la capital, especialmente en el hospital Clínico San Cecilio, donde a las once en punto ha arrancado la primera concentración.

