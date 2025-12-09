Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy en Comisión de Urbanismo la ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en la parcela, lo que posibilitará ... el desarrollo del proyecto que había en la zona desde hace más de dos años. Ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención de los grupos del PSOE y VOX. Desde el Consistorio han explicado que se respetarán los usos terciario y deportivo de los terrenos, que son de titularidad privada.

Hay que recordar que en los terrenos, junto a la Circunvalación, estaba prevista la construcción de un supermercado y un equipamiento deportivo. Fue hace ya más de dos años cuando se aprobó el expediente para la recuperación de la parcela, que llevaba dos décadas sin uso. Ahora, con este nuevo paso adelante, las nuevas instalaciones están más cerca.

En la comisión en la que salió adelante la aprobación de esta ordenación de los terrenos, el PSOE ha mostrado su malestar y ha recordado que los vecinos de Ronda reclamaban que este espacio se construyera una piscina al aire libre municipal. Los socialistas han afeado que desde el Consistorio no se haya dado respuesta a la demanda de los residentes en la zona. Y han preguntado si no existía la posibilidad de expropiar los terrenos para darles un uso público.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha explicado que se trata de una parcela privada y que no pueden obligar a nadie que le dé un uso determinado. «Nosotros no expropiamos por expropiar», ha aseverado. Al tiempo que ha indicado que las parcelas mantienen los mismos usos que tenía previamente.

Fue a comienzos del siglo cuando se clausuró la piscina y el solar quedó sumido en el abandono. Aunque en los años siguientes se planteó la posibilidad de construir un edificio de grandes dimensiones con más de 15 plantas, la crisis del ladrillo, allá por el 2008, paralizó cualquier tipo de operación en la zona.

Desde entonces, los antiguos accesos de la piscina se convirtieron en un aparcamiento público improvisado, mientras que el interior del terreno se transformó en un descampado tomado por la broza y las ratas. Caravanas ocasionales e incluso un poblado chabolista se asentó en el lugar donde ahora se construirán el supermercado y las nuevas instalaciones sociodeportivas.