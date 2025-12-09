Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los terrenos estuvieron mucho tiempo abandonados. IDEAL

Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

La Comisión de Urbanismo ha aprobado la ordenación de volúmenes en la parcela

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy en Comisión de Urbanismo la ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en la parcela, lo que posibilitará ... el desarrollo del proyecto que había en la zona desde hace más de dos años. Ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención de los grupos del PSOE y VOX. Desde el Consistorio han explicado que se respetarán los usos terciario y deportivo de los terrenos, que son de titularidad privada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  7. 7

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  8. 8

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami