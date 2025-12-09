Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos

Desde mañana a las 9.00 horas, los granadinos podrán adquirir su forfait de tres días para esta temporada de nieve al 50%. Así lo ... ha anunciado hoy el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, que ha precisado que permitirá acceso total, excepto al esquí nocturno. El Ayuntamiento de Granada ofrece un total de 5.000 jornadas de esquí, 500 más que en 2023.

El edil ha explicado que para beneficiarse del forfait tan solo es necesario estar empadronado en Granada capital antes del lanzamiento de la promoción, ser usuario de la web de Sierra Nevada para realizar las recargas online y disponer de tarjeta forfait de Sierra Nevada para entrar en los remontes.

Iglesias ha subrayado el impacto social del programa y su papel como herramienta para facilitar el acceso a actividades deportivas en entornos naturales privilegiados: «Es una apuesta firme para que cualquier vecino pueda disfrutar de la nieve, independientemente de su edad, nivel deportivo o situación económica», ha indicado.

El concejal ha recordado que la pasada temporada los forfaits con descuento se agotaron en muy poco tiempo, por lo que ha recomendado formalizar la compra con antelación suficiente para garantizar la participación en esta iniciativa.

Para los más pequeños

Dentro de las iniciativas de fomento de deportes de invierno, el concejal ha destacado el programa escolar, dirigido a niños y niñas a partir de 8 años con cursos de 1, 2, 3 o 5 días con 5 horas diarias de clases impartidas por monitores titulados; y de los cursos intensivos de fin de semana para granadinos a partir de 8 años sin experiencia previa o con nivel básico con 5 horas diarias de formación técnica a cargo de profesionales especializados. .

Por su parte, el director comercial y de Marketing de Cetursa-Sierra Nevada, Ignacio Valenzuela, ha agradecido al Ayuntamiento su «permanente implicación con la promoción del deporte en Sierra Nevada» y se ha mostrado confiado en que esta nueva edición del forfait granadino sea tan exitosa como en años anteriores.