Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La temporada de esquí en Sierra Nevada arrancó el 29 de noviembre. IDEAL

Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos

Los granadinos tendrán un pase de tres días a la estación de esquí gracias a la iniciativa en colaboración con Cetursa

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:43

Comenta

Desde mañana a las 9.00 horas, los granadinos podrán adquirir su forfait de tres días para esta temporada de nieve al 50%. Así lo ... ha anunciado hoy el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, que ha precisado que permitirá acceso total, excepto al esquí nocturno. El Ayuntamiento de Granada ofrece un total de 5.000 jornadas de esquí, 500 más que en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos

Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos