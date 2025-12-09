Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Martínez, guitarra en mano y brazo en alto, saluda a los asistentes al Zaidín Rock de 2024. Juan Jesús García

La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004

A las cuatro de una madrugada del sábado al domingo de septiembre de hace dos décadas el guitarrista fallecido este martes fue ovacionado por el público tras 150 minutos del más puro rock & roll bajo la lluvia

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:02

Comenta

Jorge Martínez, guitarrista de Los Ilegales, ha fallecido este martes y media España ha llorado sobre el duro pelaje de este rockero sin pelos en ... la lengua ni en su cabeza. Amante de la ciudad de la Alhambra, con canciones dedicadas y amores secretos de noches largas de alcohol y rosas, Jorge Martínez siempre estuvo ahí al frente de una banda que nunca descansó ni quitó el pie del acelerador.

