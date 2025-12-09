La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004

Jorge Martínez, guitarrista de Los Ilegales, ha fallecido este martes y media España ha llorado sobre el duro pelaje de este rockero sin pelos en ... la lengua ni en su cabeza. Amante de la ciudad de la Alhambra, con canciones dedicadas y amores secretos de noches largas de alcohol y rosas, Jorge Martínez siempre estuvo ahí al frente de una banda que nunca descansó ni quitó el pie del acelerador.

Mítico en el universo salvaje de la vida. tocaron en el décimo del Zaidín Rock, en 1990, junto a TNT. Si agersivos fueron los primeros, TNT con Jesús Arias al mando, se despidieron con una versión del clásico Johnny B. Goode que todavía se recuerda y que hoy se puede escuchar y ver en TouTube.

No fue la ´ultima evz que Los Ilegales pasaron por Granada. Todavía retumban los oídos de su actuación de hace un par de años. Del décimo aniversario en 1990 al cuarenta en el año 2022 (recueden la pandema a lahora de sumar), el power asturiano volvió a ls escenarios y quedó constancia en una enérgica crónica del compañero Eduardo Tébar.

Decía así: «Lenguaraz y altivo, Jorge Martínez es una tarjeta de presentación andante. 'Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador', apostilló para empezar en 'Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido'. Que el exabrupto no impida ver el bosque: estamos ante uno de los letristas más audaces de este país. Y lo que es capaz de hacer con sus numerosas guitarras eléctricas no tiene parangón. Ilegales suenan como un rodillo encerado. Granada cantó himnos como 'Soy un macarra', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes', 'Ángel exterminador' o 'Enamorados de Varsovia'«.

Tres momentos de la actuación de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2024.

la noche de que te hablé

La noche de que te hablé en que Los Ilegales arrasaron bajo la lluvia fue tal que la confirmación de la leyenda de Jorge Martínez. Juan Jesús García, colaborador de IDEAL, dejó por escrito lo sucedido en las páginas del periódico de Granada.

Así se publicó: «¿La lluvia? Menudencias para un bocazas con miles de bolos a sus espaldas, como Jorge Martínez. Un estudioso del mástil y la historia del rock aunque tenga que cumplir con el personaje que él mismo se ha creado de chusmeta come niños. De nuevo en la formación de trío, nadie como Martínez para sacarle partido a tan escaso formato, con una rítmica cuadrada y obsesiva hasta la insidia que le deja todo el escenario para que se luzca, tanto con su tradicional destreza como con sus exabruptos verbales, a veces tan rancios y fuera de lugar, como en ocasiones afinados y ferozmente ocurrentes».

«Lo mismo que ocurre con sus canciones, continuaba Juan Jesús García, que macarradas aparte, tiene joyas como 'Yo soy quien espía el juego de los niños', 'Ponte a salvo' o 'Chicos pálidos para la máquina' con algunas de las historias más inquietantes cantadas en este país. ¡Y qué decir de 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes' o 'Destruye' con la que está cayendo!».

«150 minutos después de que sus botas pisaran el tablao, y bajo un chaparrón del diez, se quedó solo frente al público que le aclamaba a grito pelado a las cuatro y media de la mañana. Un final apoteósico hasta desde el punto de vista estético», terminaba JJG para construir la noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004 .

Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2024.

No estaban solos

Ni Juan Jesús García ni Jorge Martínez estaban solos aquella madrugada. Salvador Perpiñá, guinista de fino sable en su pluma, ha ercordado este momento mágico en sus redes sociales, que ahora reproducimos, consternado por el fallecimiento del líder de Los Ilegales.

Dentro 'vídeo': «Hace unos veinte años, en un Zaidín Rock, Los Ilegales cerraban cartel justo después de Dover (¿se acuerda alguien de ellos?). Comenzó a llover a cántaros y, tras algunas canciones, Dover decidió suspender su actuación. Como explicó con bastante gracia Cristina Llanos, la lideresa: »No lo hacemos para que no se nos estropee el peinado sino porque nos jugamos la vida'«.

«Al rato dejó de llover e Ilegales procedieron a tocar, continúa Salvador Perpiñá. No siendo un incondicional de la banda, aquello me tenía algo desinteresado, pero de repente volvió a llover. La banda siguió. Y entonces empezó a diluviar y la banda tuvo que abandonar a toda prisa el escenario salvo... Jorge.»

«Jorge Martínez se quedó allí, con la guitarra eléctrica enchufada, termina el testimonio de Perpiñá. Y terminó el bolo, ya lo creo que lo terminó. Tres o cuatro canciones a cara de perro. Los focos se encendieron detrás y veíamos chorros de agua descender mástil abajo de la guitarra. Los pocos que quedamos del público estábamos extasiados, con las camisetas empapadas, viendo a aquel tipo aullando 'Destruye, destruye, destruye...' a portagayola. Aquel lance temerario hizo que un concierto de trámite se transformara en legendario». Y ocurrió en el Zaidín Rock en 2024. En Granada.

Jorge Martínez, guitarrista de Los Ilegales, ha fallecido este martes 9 de septiembre de 2025.