El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado

Quienes todavía no se hayan vacunado de la gripe tendrán una nueva oportunidad este sábado en el Nevada Shopping. A lo largo de la jornada, ... un grupo de enfermeras trabajará para inmunizar a quienes, entre compra y compra, saquen cinco minutos para protegerse de este virus, cuya incidencia no para de crecer en la provincia de Granada y el resto de Andalucía.

Pero el popular centro comercial granadino no será el único que acercará la vacunación a la ciudadanía. En la provincia de Granada, se habilitarán en total cinco puntos de vacunación. Además del Nevada, se sumarán al sábado sin cita el centro comercial Granaíta, en Pulianas; la plaza Aurora de Motril; el cine Ideal de Baza, y el mercado municipal de Guadix.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la Comisión de Sanidad celebrada este jueves. Según ha indicado, en toda la comunidad autónoma, se activarán 41 puntos de vacunación en centros comerciales y zonas de gran afluencia. El horario de atención será de 11.30 a 19.30 horas.

A estos puntos podrán acudir las personas que sean parte de la población diana, es decir, enfermos crónicos, mayores de 60 años, menores de cinco, embarazadas, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus convivientes.

Esta medida, que se suma a los miércoles sin cita en los centros de salud, responde al plan propio de acción que el consejero de Sanidad habría anunciado el 1 de diciembre, cuando la Junta de Andalucía emitió la orden por la que el uso de la mascarilla pasaba a ser recomendable en centros sanitarios y residencias.