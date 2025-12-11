El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
En la provincia de Granada se habilitarán cinco puntos, 41 en toda Andalucía, según ha anunciado el consejero Antonio Sanz en la Comisión de Sanidad de este jueves
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:23
Quienes todavía no se hayan vacunado de la gripe tendrán una nueva oportunidad este sábado en el Nevada Shopping. A lo largo de la jornada, ... un grupo de enfermeras trabajará para inmunizar a quienes, entre compra y compra, saquen cinco minutos para protegerse de este virus, cuya incidencia no para de crecer en la provincia de Granada y el resto de Andalucía.
Pero el popular centro comercial granadino no será el único que acercará la vacunación a la ciudadanía. En la provincia de Granada, se habilitarán en total cinco puntos de vacunación. Además del Nevada, se sumarán al sábado sin cita el centro comercial Granaíta, en Pulianas; la plaza Aurora de Motril; el cine Ideal de Baza, y el mercado municipal de Guadix.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la Comisión de Sanidad celebrada este jueves. Según ha indicado, en toda la comunidad autónoma, se activarán 41 puntos de vacunación en centros comerciales y zonas de gran afluencia. El horario de atención será de 11.30 a 19.30 horas.
A estos puntos podrán acudir las personas que sean parte de la población diana, es decir, enfermos crónicos, mayores de 60 años, menores de cinco, embarazadas, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus convivientes.
Esta medida, que se suma a los miércoles sin cita en los centros de salud, responde al plan propio de acción que el consejero de Sanidad habría anunciado el 1 de diciembre, cuando la Junta de Andalucía emitió la orden por la que el uso de la mascarilla pasaba a ser recomendable en centros sanitarios y residencias.
