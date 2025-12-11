Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Espacios interiores del centro comercial ubicado en Armilla. IDEAL

El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado

En la provincia de Granada se habilitarán cinco puntos, 41 en toda Andalucía, según ha anunciado el consejero Antonio Sanz en la Comisión de Sanidad de este jueves

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Quienes todavía no se hayan vacunado de la gripe tendrán una nueva oportunidad este sábado en el Nevada Shopping. A lo largo de la jornada, ... un grupo de enfermeras trabajará para inmunizar a quienes, entre compra y compra, saquen cinco minutos para protegerse de este virus, cuya incidencia no para de crecer en la provincia de Granada y el resto de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado

El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado