La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA

Tenía en su casa de Dúrcal el siguiente arsenal: un arma corta marca GLOCK de 9 mm con el número de serie borrado oculta tras ... un hueco habilitado tras el microondas, un carabina de aire comprimido, alrededor de 250 cartuchos de munición del calibre 12 y de 9 mm, y una pistola táser con forma de puño americano. Además, 289 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, 10 gramos de MDMA, 6 trozos de hachís con un peso de 2,25 kilos,

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 41 años de edad, como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas, tras el registro de su vivienda en la localidad granadina.

Agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla tuvieron conocimiento de que una vivienda de la localidad de Dúrcal podría estar utilizándose como un centro de producción de droga, concretamente para el cultivo de marihuana, y que, además, el responsable de dicho centro de producción podría tener en su poder armas de manera ilegal.

La Guardia Civil tras obtener indicios suficientes que constatasen la veracidad de esta información, solicitó un mandamiento judicial para acceder a la vivienda, y tras llevar a cabo un registro exhaustivo de la misma, localizaron la droga y las armas.

Por este motivo, los agentes investigadores han puesto a disposición judicial a este individuo como presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de drogas, otro de tráfico de drogas y un delito de tenencia ilícita de armas.