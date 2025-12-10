Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentran varias armas, marihuana, hachís y MDMA. Ideal

La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA

El Instituto Armado pone a disposición judicial a un individuo por un delito de tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y cultivo de marihuana en Dúrcal

C. L.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:44

Comenta

Tenía en su casa de Dúrcal el siguiente arsenal: un arma corta marca GLOCK de 9 mm con el número de serie borrado oculta tras ... un hueco habilitado tras el microondas, un carabina de aire comprimido, alrededor de 250 cartuchos de munición del calibre 12 y de 9 mm, y una pistola táser con forma de puño americano. Además, 289 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, 10 gramos de MDMA, 6 trozos de hachís con un peso de 2,25 kilos,

