Imagen de archivo de un spa. Pablo Lorenzana

En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa

La mujer ha sido trasladada al Hospital Virgen de las Nieves después de sufrir una parada cardiorrespiratoria

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:22

Comenta

Una mujer de unos 30 años de edad ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un accidente en el spa ... de un hotel ubicado en el Centro de Granada, concretamente en la calle San Antón. Según explican a IDEAL fuentes conocedoras del caso, la clienta ha sufrido posiblemente una electrocución mientras se encontraba en el spa del hotel, tras lo que ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

