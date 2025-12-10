En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
La mujer ha sido trasladada al Hospital Virgen de las Nieves después de sufrir una parada cardiorrespiratoria
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:22
Una mujer de unos 30 años de edad ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un accidente en el spa ... de un hotel ubicado en el Centro de Granada, concretamente en la calle San Antón. Según explican a IDEAL fuentes conocedoras del caso, la clienta ha sufrido posiblemente una electrocución mientras se encontraba en el spa del hotel, tras lo que ha entrado en parada cardiorrespiratoria.
El suceso ha tenido lugar este miércoles, 10 de diciembre. Los alertantes que han avisado a la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 hablaban de una mujer desvanecida en un establecimiento ubicado en la calle San Antón. Los servicios sanitarios del 061 han acudido al lugar y la han trasladado al Hospital Virgen de las Nieves.
Fuentes sanitarias indican a este medio que se encuentra ingresada en la UCI del área cardiovascular, en estado grave, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional ha sido igualmente activada tras el suceso. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo ocurrir cuando la mujer presionó el botón del jacuzzi, un extremo que tendrá que ser confirmado por la investigación, que por ahora se encuentra en una fase muy preliminar.
IDEAL ha contactado con el hotel para conocer su versión de los hechos, sin haber recibido de momento respuesta. El establecimiento ofrece, entre otros servicios del spa, jacuzzi, piscina o sauna.
