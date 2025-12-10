El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
Durante el puente de diciembre el luchador de la UFC y el actor y director estuvieron en la ciudad y disfrutaron de una comida en El Huerto de Juan Ranas
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:22
Que la ciudad de Granada es una de las más apetecibles para los turistas nacionales e internacionales no es un secreto para nadie. De hecho, ... durante el pasado puente de diciembre la ciudad de la Alhambra recibió a miles y miles de visitantes. Pero de entre todos ellos hubo uno que llamó la atención de todos los focos: el doble campeón del mundo de la UFC Ilia Topuria.
El reputado luchador hispano-georgiano decidió pasar el puente conociendo la ciudad de la mano de sus amigos Luis Ruiz y José Antonio 'Oche', de 'Blesson School', que fueron los que ejercieron como anfitriones.
Acompañado por escoltas y personas de su círculo de confianza, Topuria estuvo el sábado entre la Alhambra y el mirador de San Nicolás. Y, de hecho, quedó maravillado con todo lo que vio. «Primera vez en Granada. La Alhambra, la música y su gente… Una energía increíble», posteó en su perfil de Instagram.
Y durante su visita al mirador de San Nicolás aprovechó para comer en uno de los restaurantes que mejores vistas de la Alhambra ofrece en la ciudad: El Huerto de Juan Ranas. Y no lo hizo solo, ya que también estuvo acompañado del actor y director Paco León.
Así lo desveló el propio restaurante a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que podía verse a los responsables del establecimiento junto a Ilia Topuria, Luis Ruiz y Paco León con la Alhambra de fondo en la terraza de Juan Ranas.
El restaurante ofrece una experiencia, tal y como asegura a través de su página web, perfecta para «sumergirse en la esencia de Granada» a través de su gastronomía. De hecho, su carta cuenta con platos muy variados entre los que destacan carnes granadinas como el tomahawk o la presa San Pascual, el solomillo de cebón pajuno y la hamburguesa de buey pajuno.
«Donde un puente especial une fuerza y arte. Gracias!», era el mensaje de El Huerto de Juan Ranas en el que compartía las fotografías de Topuria y León en la terraza del restaurante. Una publicación que acumula multitud de comentarios y centenares de 'Me gusta'.
