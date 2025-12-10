Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar

La semana está teniendo en gran parte de la Península Ibérica un claro protagonista hasta ahora: la lluvia. Y la causa de que esto sea ... así tiene que ver con la llegada de varios frentes atlánticos. Sin embargo, más allá de que los cielos lucen cubiertos de nubes y de algún ligero chubasco, la inestabilidad todavía no ha llegado a Granada. Aunque esto es algo que está a punto de cambiar, ya que se avecinan días de lluvia y frío en la provincia muy pronto.

Después de una primera mitad de semana prácticamente sin precipitaciones en la provincia de Granada, el jueves será un día marcado por la estabilidad y el sol en el territorio granadino. Los cielos estarán despejados durante todo el día, aunque por la noche la nubosidad comenzará a aumentar como antesala para lo que sucederá el viernes.

Y es que desde por la mañana de dicho día la lluvia llegará a Granada desde el oeste y conforme avancen las horas se extenderá hasta afectar a la totalidad de la provincia. Las lluvias no cesarán durante el resto del día, mientras que las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, con máximas en torno a los 15 grados y mínimas alrededor de los 4.

Ampliar Pronóstico de la Aemet para el viernes a mediodía. Ideal

La situación será bastante parecida durante el sábado y el domingo: se esperan lluvias durante la mayor parte de ambos días y las temperaturas no presentarán demasiados cambios. Y aunque será un fin de semana marcado por la inestabilidad y las precipitaciones debido a un nuevo frente que afectará a la provincia desde el viernes, lo peor del episodio no llegará hasta inicios de la próxima semana.

Más lluvia y frío

El episodio de lluvias en Granada se extenderá a la próxima semana. De hecho, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el modelo europeo prevén que las precipitaciones más cuantiosas tengan lugar entre el lunes y el martes. Y además de las lluvias intensas, habrá un bajón térmico, con mínimas cercanas a los 0º C y máximas que superarán por poco los 10º C.