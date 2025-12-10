Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
La llegada de un nuevo frente desde el Atlántico traerá consigo un episodio de inestabilidad, con precipitaciones y más frío, a partir del viernes
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:17
La semana está teniendo en gran parte de la Península Ibérica un claro protagonista hasta ahora: la lluvia. Y la causa de que esto sea ... así tiene que ver con la llegada de varios frentes atlánticos. Sin embargo, más allá de que los cielos lucen cubiertos de nubes y de algún ligero chubasco, la inestabilidad todavía no ha llegado a Granada. Aunque esto es algo que está a punto de cambiar, ya que se avecinan días de lluvia y frío en la provincia muy pronto.
Después de una primera mitad de semana prácticamente sin precipitaciones en la provincia de Granada, el jueves será un día marcado por la estabilidad y el sol en el territorio granadino. Los cielos estarán despejados durante todo el día, aunque por la noche la nubosidad comenzará a aumentar como antesala para lo que sucederá el viernes.
Y es que desde por la mañana de dicho día la lluvia llegará a Granada desde el oeste y conforme avancen las horas se extenderá hasta afectar a la totalidad de la provincia. Las lluvias no cesarán durante el resto del día, mientras que las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, con máximas en torno a los 15 grados y mínimas alrededor de los 4.
La situación será bastante parecida durante el sábado y el domingo: se esperan lluvias durante la mayor parte de ambos días y las temperaturas no presentarán demasiados cambios. Y aunque será un fin de semana marcado por la inestabilidad y las precipitaciones debido a un nuevo frente que afectará a la provincia desde el viernes, lo peor del episodio no llegará hasta inicios de la próxima semana.
Más lluvia y frío
El episodio de lluvias en Granada se extenderá a la próxima semana. De hecho, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el modelo europeo prevén que las precipitaciones más cuantiosas tengan lugar entre el lunes y el martes. Y además de las lluvias intensas, habrá un bajón térmico, con mínimas cercanas a los 0º C y máximas que superarán por poco los 10º C.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión