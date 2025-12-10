Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Extremoduro en su casa de La Zubia Ideal

Cuando Robe Iniesta fue granadino

El músico extremeño vivió varios años en La Zubia y gestó en la localidad granadina su disco definitivo

Juan Jesús García

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:42

Comenta

Muchos miles, se contaron por decenas de miles, los que asistieron a los últimos conciertos de Robe Iniesta en Granada, los dos últimos en la ... explanada del Cortijo del Conde. Personaje impar y con muchos perfiles, el extremeño liquidó su marca Extremoduro en el momento en el que gozaba de una popularidad gigante, siendo la banda de rock con mayor capacidad de convocatoria del país. Sin embargo, en la larga historia de la banda, que, por cierto, se estrenó por aquí en el cuarto Espárrago Rock, (festival del que estos días también se hacía público un libro-catálogo sobre su historia), tiene su capítulo muy nuestro. Cuando el underground reivindicativo y peleón (¡hubo actuaciones en las que llevaban tricornio!) empezaba a quedársele estrecho, Iniesta, pergeñó lo que sería su disco de consagración en Granada, es más, buena parte de lo que se escucha en el mítico 'Agila' (1996) está tocado por músicos granadinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  3. 3 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  4. 4 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  7. 7

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  8. 8

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuando Robe Iniesta fue granadino

Cuando Robe Iniesta fue granadino