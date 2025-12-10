Cuando Robe Iniesta fue granadino

Muchos miles, se contaron por decenas de miles, los que asistieron a los últimos conciertos de Robe Iniesta en Granada, los dos últimos en la ... explanada del Cortijo del Conde. Personaje impar y con muchos perfiles, el extremeño liquidó su marca Extremoduro en el momento en el que gozaba de una popularidad gigante, siendo la banda de rock con mayor capacidad de convocatoria del país. Sin embargo, en la larga historia de la banda, que, por cierto, se estrenó por aquí en el cuarto Espárrago Rock, (festival del que estos días también se hacía público un libro-catálogo sobre su historia), tiene su capítulo muy nuestro. Cuando el underground reivindicativo y peleón (¡hubo actuaciones en las que llevaban tricornio!) empezaba a quedársele estrecho, Iniesta, pergeñó lo que sería su disco de consagración en Granada, es más, buena parte de lo que se escucha en el mítico 'Agila' (1996) está tocado por músicos granadinos.

A principios de los noventa, en el verano de la gira de 'Deltoya', la banda actuó en una discoteca al aire libre de La Zubia; Robe se quedó algunos días más por aquí, y decidió que sería un buen sitio para vivir, de hecho se compró un chalet adosado que servía también de ensayo y residencia ¡en tiendas de campaña! de los miembros del grupo. Allí también pasaban épocas su manager, Raúl Guerrero (fallecido en 2017), y Ramón Sogas, luego productor luego de los granadinos Borrikeros. Se dice que en el contestador automático de aquella casa se escuchaba «si va a traer drogas y no estamos déjelas en el buzón», pero pudiera ser una leyenda urbana de las muchas en tono al personaje. Por aquellos tiempos se presentaba personalmente como 'El rey de Extremadura', y su vivienda fue un lugar de peregrinaje de los músicos locales, de amigos, ¡y de jugadores de ajedrez, que le encantaba! «Una casa de locos, era la casa de todos», recuerda Isaac Zafra, su asistente técnico entonces. .

En aquel concierto 'zubiético' se creó la amistad entre el extremeño y los miembros de Ratanera: Zafra, Pepegu Cabrerizo y Sergio, que posteriormente serían sus teloneros un tiempo después en la Copera. Juntos hicieron la gira del disco 'Pedrá', en ocasiones con algún intercambio de miembros, y así Isaac salía «en modo hijo del Pantoja», como recuerda, a tocar algunas piezas. «Era un grupo completamente anárquico, podía pasar cualquier cosa en sus conciertos, pero la maravilla más absoluta; importaba la conexión», decía Pepegu recodando aquellos días. También el saxofonista de esa época, el placentino José Sañudo y amigo de la infancia que se quedaría por aquí (ahora con Ocean´s Six).

Robe echaría mano de los granadinos (era propenso a despedir a sus socios) para las primeras grabaciones de los bocetos de las canciones de 'Agila' en su ensayo, y también luego de los registros finales ya en Madrid de, por ejemplo, el single 'So payaso'. Canciones que sonarían en directo por primera vez aquí, en la sala Neptuno, en un concierto de Ratanera en el que Rober sería invitado «para vender más entradas porque con ese dinero íbamos a grabar nuestro disco», puntualiza Isaac; «sois los primeros en oír las canciones que irán en el próximo disco», se oyó decir a Iniesta. Pocos meses después, 'Agila' vendería mucho cientos de miles de copias y elevaría a Robe Iniesta al estrellato, y más allá.

Hace tres años recordaba en estas páginas su estancia granadina: «fue una buena experiencia. Lo que pasó es que todos los del grupo en un momento fueron vascos y me tuve que mudar para estar más cerca». En 1998 dejaría La Zubia, tras tres años, para irse a vivir a Bilbao.