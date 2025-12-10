Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de Armilla IDEAL

Investigan varios intentos de robos en casas en Armilla

El Ayuntamiento confirma que se ha detenido a una persona y que los presuntos autores de los hechos son varios individuos

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:28

La Guardia Civil investiga varios intentos de robo en Armilla. Los hechos se han producido esta última semana y según confirmaron desde el Ayuntamiento del ... municipio se ha producido una detención. Al parecer, los presuntos autores son varios individuos.

