Investigan varios intentos de robos en casas en Armilla

La Guardia Civil investiga varios intentos de robo en Armilla. Los hechos se han producido esta última semana y según confirmaron desde el Ayuntamiento del ... municipio se ha producido una detención. Al parecer, los presuntos autores son varios individuos.

La Policía Local del municipio, por su parte, asegura que las cámaras de seguridad de las casas han permitido la identificación de los responsables.

Las denuncias se han registrado en distintas partes de la localidad, en el entorno del Teatro Municipal, carretera de Ogíjares o en la zona de la Ciudad Deportiva de la Diputación. Uno de los afectados cuenta que estaba en el comedor cuando varias personas trataron de entrar en su domicilio por una ventana. Al escuchar movimiento en el interior y ver que había alguien dentro, se dieron a la fuga.

En otro de los domicilios sí consiguieron robar. Los propietarios presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Según pudieron captar las cámaras de seguridad, entraron en la vivienda dando una patada a la puerta. No se llevaron ordenadores ni joyas a la vista, solo dinero en efectivo. El suceso ocurrió alrededor de las 19.00 horas, según grabó el sistema de videovigilancia, pero los damnificados no descubrieron lo sucedido hasta que volvieron a su casa, pasadas las diez de la noche.