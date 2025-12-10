El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad

La sobrasada de Mallorca triunfa en un establecimiento de la localidad alpujarreña de Cádiar. Es un producto gourmet reconocido dentro y fuera de España por ... su sabor único, calidad artesanal y denominación de origen (IGP), considerándose como un embutido imprescindible en la gastronomía, tanto en tapas como en versiones innovadoras con ingredientes como curry o chocolate, y siendo premiada en competiciones europeas. La sobrasada de Mallorca introducida en un estómago de vaca es una presentación tradicional llamada 'Bisbe'(obispo en catalán). La pieza más grande de sobrasada que puede superar los diez kilos de peso y que se cura lentamente, ofrece una textura que varía de más curada a más tierna por capas, ideal para grandes celebraciones y para untar o cocinar, mostrando la maestría artesanal y un gran sabor. Se elabora con carne de cerdo, sal, pimienta y pimentón, dando como resultado un color rojo intenso y una textura cremosa que se derrite en el paladar.

Pues bien, los hermanos Antonio y Lucas Reinoso Montoro, propietarios de la tienda Carrefour Alpujarra, situada en Cádiar (donde se puede adquirir también el diario IDEAL), tienen por costumbre comprar sobrasada de Mallorca en formato super grande para los clientes que la solicitan año tras año para, y con otros productos alimenticios, celebrar la Navidad.

Según Antonio Reinoso «todos los años nos envían desde Mallorca por Navidad su sobrasada. El que la prueba repite. De la pieza grande hacemos tacos pequeños y los envasamos una semana antes de Noche Buena para venderlos. Se suele hacer con este producto canapés. También se degusta untada en pan tostado, ya sea fría o caliente, a menudo con miel, piñones, queso, o como ingrediente en recetas con níscalos u otros alimentos. Al ser un embutido blando y curado al natural, se disfruta por su textura cremosa. Una forma sencilla es untarla directamente la sobrasada en pan artesano o de masa madre. La sobrasada es un alimento nutritivo que aporta proteínas (B, A, E) y minerales, con grasas saludables como el ácido oleico (Omega-9) que beneficia la salud cardiovascular; sin embargo, a ser un embutido graso y salino, debe consumirse con moderación y una dieta equilibrada, idealmente en sus versiones tradicionales y artesanales», indicó este comerciante.

Antonio y Lucas, tiene otro hermano llamado Pantaleón que es gerente de un almacén de exportación. Su padre, Pantaleón Reinoso Jiménez, y su madre, Magdalena Montoro Morón, fueron tenderos, y su abuelo, Pantaleón, y su abuela, Carmen, también tuvieron un comercio de comestibles en la Plaza de la Iglesia de Cádiar. El negocio de Antonio (49 años) y de su hermano Lucas (47 años) lleva funcionando 15 años a las mil maravillas y da trabajo a un ramillete de personas. Esta familia duerme poco, pues antes de que hayan abierto la puerta de entrada de su comercio ya han estado comprando verduras en Almería y otras veces en Granada capital. A ellos les encantarían que algunos de sus cuatro hijos e hijas siguieran sus pasos para mantener la tradición. Este negocio posee clientes de muchos lugares de La Alpujarra y de otras zonas. Ahora lo que más venden son jamones, mantecados de distintas variedades, bombones, salchichones, quesos, vinos, licores, cava, uvas de la suerte, entre otras cosas. Antonio y Lucas heredaron el saber y la experiencia de sus padres. Su comercio, a la entrada de Cádiar, dotado de aparcamiento privado. El personal de la tienda tiene las habilidades y conocimientos necesarios para ofrecer una excelente atención al cliente.