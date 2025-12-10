Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los hermanos Antonio y Lucas Reinoso Montoro, propietarios de la tienda Carrefour Alpujarra, situada en Cádiar Rafael Vílchez

El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad

Los hermanos Lucas y Antonio Reinoso Montoro, hijos y nietos de tenderos, tienen por costumbre ofrecer en su establecimiento de Cádiar este famoso producto de Mallorca con denominación de origen, para consumirlo, principalmente, en Nochebuena

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:11

Comenta

La sobrasada de Mallorca triunfa en un establecimiento de la localidad alpujarreña de Cádiar. Es un producto gourmet reconocido dentro y fuera de España por ... su sabor único, calidad artesanal y denominación de origen (IGP), considerándose como un embutido imprescindible en la gastronomía, tanto en tapas como en versiones innovadoras con ingredientes como curry o chocolate, y siendo premiada en competiciones europeas. La sobrasada de Mallorca introducida en un estómago de vaca es una presentación tradicional llamada 'Bisbe'(obispo en catalán). La pieza más grande de sobrasada que puede superar los diez kilos de peso y que se cura lentamente, ofrece una textura que varía de más curada a más tierna por capas, ideal para grandes celebraciones y para untar o cocinar, mostrando la maestría artesanal y un gran sabor. Se elabora con carne de cerdo, sal, pimienta y pimentón, dando como resultado un color rojo intenso y una textura cremosa que se derrite en el paladar.

