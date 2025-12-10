Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
El Ayuntamiento da licencia para un alojamiento de 4 estrellas, que estará en el número 4 de esta vía
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:17
El Ayuntamiento ha dado cuenta durante la comisión de urbanismo de una nueva licencia para un hotel que se levantará en el número 4 de ... la avenida de la Constitución. Será un alojamiento de 4 estrellas, según indicaron desde el Consistorio.
No ha sido el único asunto sobre hospedaje que se ha abordado. Desde el Consistorio también han informado de que se ha rechazado las licencias para 11 pisos turísticos y han recordado que desde agosto del año pasado ya se han revocado un total de 650. Hay que recordar que el Ayuntamiento puso en marcha una nueva normativa más restrictiva para este tipo de alojamientos en zonas tensionadas de la ciudad.
Asimismo, en la misma comisión se ha indicado que también se ha dado licencia para un nuevo espacio para el Banco de Alimentos en MercaGranada y otra para la adaptación de una nave en la Azucarera de San Isidro de la Universidad de Granada.
