El nuevo hotel estará en el número 4 de la avenida de la Constitución IDEAL

Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

El Ayuntamiento da licencia para un alojamiento de 4 estrellas, que estará en el número 4 de esta vía

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:17

El Ayuntamiento ha dado cuenta durante la comisión de urbanismo de una nueva licencia para un hotel que se levantará en el número 4 de ... la avenida de la Constitución. Será un alojamiento de 4 estrellas, según indicaron desde el Consistorio.

