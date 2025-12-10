Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Virginia Carrasco

Aviso de Hacienda: las ayudas de los padres para la hipoteca desde el 1 de enero se considera donación

La nueva normativa no se centrará en las cantidades sino en la periodicidad de los movimientos, lo que afectará a miles de pequeñas transacciones que hasta ahora pasaban desapercibidas para el fisco

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:02

Ayudar económicamente a los hijos es una práctica cada vez más habitual, dado el gran problema de los jóvenes para conseguir trabajaos estables y bien ... remunerados. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026 la forma de realizar estas ayudas va a cambiar, avisa Hacienda.

