Aviso de Hacienda: las ayudas de los padres para la hipoteca desde el 1 de enero se considera donación

Ayudar económicamente a los hijos es una práctica cada vez más habitual, dado el gran problema de los jóvenes para conseguir trabajaos estables y bien ... remunerados. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026 la forma de realizar estas ayudas va a cambiar, avisa Hacienda.

Hasta ahora la Agencia Tributaria controlaba los pagos electrónicos como Bizum de una forma distinta a como lo hará desde el próximo año. La nueva normativa no se centrará en las cantidades sino en la periodicidad de los movimientos, lo que afectará a miles de pequeñas transacciones que hasta ahora pasaban desapercibidas para el fisco. Así lo han analizado Jorge Bustos y Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, en el programa 'Herrera en COPE'.

Hasta este 2025 los bancos debían informar a la Agencia Tributaria de movimientos que superaran los 3.000 euros. Sin embargo, con la nueva regulación, esta cifra pasa a ser secundaria. Según ha explicado Marta Ruiz, lo importante ahora es «el patrón que siguen esos cobros, ciertas cantidades que se reciben de manera periódica». Por eso, los bancos y todas las entidades de pago electrónico tendrán que enviar un informe mensual a Hacienda con los pagos que considere sospechosos, sin importar la cantidad.

Así, operaciones de 50, 200 o 500 euros realizados por Bizum, tarjeta o transferencia que puedan despertar las alarmas serán analizadas para saber si existe algún requisito legal que cumplir.

Donaciones

Un ejemplo de estos pagos periódicos de cantidades que hasta ahora no se controlaban son las ayudas para el alquiler o la hipotéca de los padres a sus hijos. Si se ingresan, por ejemplo, 300 euros todos los meses para ayuda al pago de la vivienda y ese dinero no se devuelve, se crea un patrón de donación que se va a controlar.

La economista apunta que existen fórmulas legales para no incurrir en una infracción. Por ejemplo, declarar la donación y pagar el impuesto correspondiente, que en muchas comunidades está bonificado. La otra es formalizar un préstamo familiar a interés cero con un calendario de devoluciones y presentarlo en Hacienda. No se trata de una práctica ilegal, pero se debe declarar «una actividad que debería rendir cuentas al fisco».

Hacienda también va a endurecer la vigilancia sobre los los autónomos, ya que «cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura correspondiente», incluso si es de solo 10 euros. Es imprescindible, además, separar los cobros personales de los profesionales, algo que ahora se diluye en muchas ocasiones entre quienes usan una única cuenta bancaria.