La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada

La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves. La incidencia de gripe no para de crecer en la provincia de Granada y ... el hospital ha tomado medidas. Para prevenir el contagio, pide a la ciudadanía que acuda a sus instalaciones (ya sea Urgencias, Traumatología, Doctor Olóriz...) con este sistema de protección adecuadamente colocado y que así lo mantenga durante toda su estancia.

Por el momento, este es el único hospital granadino que ha comunidado oficialmente el uso forzoso de la mascarilla, por lo que ha podido saber este medio. En el Clínico San Cecilio, por ejemplo, sigue siendo recomendable. No obstante, todo apunta a que el resto de centros seguirán ese camino. La incidencia de gripe ha crecido un 40% en un mes en la provincia.

Así lo revela el último informe de infecciones respiratorias agudas de la Junta de Andalucía, que ofrece datos de la última semana de noviembre, en la que se registraron 283,8 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Uun mes antes, la última semana de octubre, la tasa se sitúaba en 201,4. La zona Nordeste es por ahora la más afectada, con 328,5 casos por 100.000 habitantes. Le siguen Granada (293,6); Sur (279), y Metropolitano (274,3).

El uso de la mascarilla pasó a ser recomendable en toda Andalucía el pasado 1 de diciembre por orden emitida por la Consejería de Sanidad ante la virulencia con la que están circulando los virus respiratorios esta temporada. El responsable de esta cartera, Antonio Sanz, anunció entonces que se activaría un plan de acción propio para «adelantarnos a la virulencia que se prevé esta temporada».

Este mismo martes, el consejero confirmaba que la tasa de incidencia de la gripe se sitúa ya en 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone que se ha triplicado en una semana y que Andalucía ha «superado el umbral epidémico». Por este motivo, ha dejado la obligatoriedad a criterio de cada centro y sus condiciones.

Desde la delegación granadina de Salud recuerdan que la mascarilla debe utilizarse sí o sí en aquellos centros que, en los últimos siete días, hayan activado al menos tres veces su Plan de Alta Frecuentación y se encuentren en un distrito que haya duplicado su tasa de incidencia.