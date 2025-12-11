Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un usuario del hospital Virgen de las Nieves sale con mascarilla de las urgencias del centro sanitario. Alfredo Aguilar

La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada

La Consejería de Sanidad recomienda su uso ante el aumento de la gripe y deja la obligatoriedad a criterio de cada centro sanitario

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:29

La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves. La incidencia de gripe no para de crecer en la provincia de Granada y ... el hospital ha tomado medidas. Para prevenir el contagio, pide a la ciudadanía que acuda a sus instalaciones (ya sea Urgencias, Traumatología, Doctor Olóriz...) con este sistema de protección adecuadamente colocado y que así lo mantenga durante toda su estancia.

