El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Las cuentas anuales del Granada CF SAD a 30 de junio de 2025 presentan un déficit de ocho millones de euros, según el documento que ... el consejo de administración del club aportará para su aprobación en la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre, al que tuvo acceso IDEAL. El ambicioso proyecto en lo económico de la temporada pasada sin culminar con el regreso a Primera división provoca un dato que acarrea un plan de ajuste desde el verano, con una reestructuración principalmente en el ámbito deportivo. «Un año de transición», según la versión oficial del propio club.

En concreto, el resultado entre periodos contables refleja que el Granada pasó de un beneficio de 2.315.473,89 euros en la campaña que acabó con el descenso desde Primera a un déficit de 8.077.706,39 euros tras pasar el curso en LaLiga Hypermotion sin recuperar la categoría superior. Esto conlleva que el patrimonio neto se reduzca de 18.394.630,46 euros a 10.235.041,95, bajo un EBITDA claramente negativo como indicador de su rentabilidad operativa, aunque aumente el inmovilizado como resultado de las inversiones en la Ciudad Deportiva del club.

El Granada reconoce un fondo de maniobra negativo por importe de 5.918.165,42 euros respecto a uno de 3.371.675,97. En opinión del consejo de administración, no obstante, «los flujos de caja a obtener por la entidad a corto plazo y el apoyo financiero de los socios harán que se pueda atender todos los pagos».

Un dato particularmente ilustrativo refleja que el club apuró su tesorería hasta un remanente de 338.485 euros respecto a los 7.281.676,55 del año anterior; un indicativo de lo tensionada que se encontraría su liquidez, con flujos de efectivo de las actividades de explotación de 18.855.435,76 euros en negativo respecto a los 3.284.527,28 también negativos del balance previo, algo que no apremia en el club mientras se cumplan los diversos calendarios de pagos, según fuentes oficiales. Las ventas de futbolistas y la financiación contribuyen a solventarlo.

Todo esto explica en buena medida que la cifra de negocios del Granada pasara de los 61.652.644,02 euros en Primera división a los 17.924.651,08 en Segunda –un 71% menos–, fundamentalmente al desplomarse los ingresos por retransmisión de los 46.775.350,12 euros a 8.463.027,76. Ese impacto vino a amortiguarse con la ayuda al descenso, de nueve 'kilos', registrándose como otros ingresos de explotación sin ser recurrente.

En cuanto a la operación 'Líbero', el club constata una fianza de 9.441.897,11 euros sin abonarse como equivalente a la cuota supuestamente defraudada del impuesto de sociedades durante los años 2013, 2014 y 2015. Aunque el procedimiento permanece pendiente de fecha de juicio, el consejo de administración considera «remota» la condena al club.

Las cuentas anuales del Granada reseñan también incumplimientos de plazos legales en el pago a proveedores, al pasar el periodo medio de los 66,12 días a los 127,8; un índice muy superior al par de meses como máximo que marca la normativa. Con todo, el club anuncia medidas correctoras en el propio informe y fuentes de la entidad matizan a IDEAL, además, que ese dato obedece a ciertas situaciones de tensión con determinadas compañías con las que venía trabajando debido a su descontento con la prestación del servicio así como con el propio retraso en ciertos cobros que también sufren los rojiblancos.

A raíz de una inspección de carácter parcial por parte de la Agencia Tributaria, relativa al impuesto de sociedades de los ejercicios de 2020 a 2022 y del IVA de noviembre del 20 a diciembre del 22, el club asumió una deuda de 365.830,83 euros con fecha de 22 de julio de 2025, registrada como una provisión de impuestos, imputada contra las reservas. Además, se ha producido la baja de elementos del inmovilizado material, como construcciones y sus amortizaciones acumuladas como servicios considerados como no prestados en su totalidad por un importe neto de 146.442.42 euros. Los actuales gestores imputan esto a un proveedor bajo una dirección previa a la actual con el que ya no trabajan.

9,9 'kilos' por traspasos

Como dato positivo se encuentra el beneficio neto en traspasos de 9.848,383,20 millones euros, incluyendo el de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb croata por tres 'kilos' –para la Roma de la que procedía, un 30%– al efectuarse al terminar la temporada pero aún en junio antes del cierre del ejercicio. A nivel de caja, los cobros por desinversión en futbolistas como inmovilizado intangible a efectos contables alcanzan los 17,5 millones frente a los 12,1 de pagos por nuevas incorporaciones. En cuanto a su primer equipo, el club pagó 4,1 'kilos' por Stoichkov, Luca Zidane, Loïc Williams y Manu Lama.

En este asunto, cabe reseñar que el Granada firmó un préstamo con el fondo 'Rights and Media Funding Limited' por cinco millones de euros para adelantar el cobro total de las cantidades pactadas por venta de futbolistas. Este movimiento, acordado con un alto tipo de interés del 11,53%, vence el 20 de julio de 2027.

Las medidas del Granada para paliar esta situación financiera están en marcha. Pasan por la reducción salarial de la plantilla o en los costes por desplazamientos sin afectar por ahora a su personal no deportivo.