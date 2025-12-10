Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La dirección del Granada asiste al partido contra el Ceuta desde el palco de Los Cármenes. José Miguel Baldomero
A 30 de junio de 2025

El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

El ambicioso proyecto en lo económico de la temporada pasada sin culminar con el regreso a Primera provoca un dato que acarrea un plan de ajuste desde el verano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:49

Las cuentas anuales del Granada CF SAD a 30 de junio de 2025 presentan un déficit de ocho millones de euros, según el documento que ... el consejo de administración del club aportará para su aprobación en la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre, al que tuvo acceso IDEAL. El ambicioso proyecto en lo económico de la temporada pasada sin culminar con el regreso a Primera división provoca un dato que acarrea un plan de ajuste desde el verano, con una reestructuración principalmente en el ámbito deportivo. «Un año de transición», según la versión oficial del propio club.

