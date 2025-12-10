Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

Cascada de reacciones en Maracena por la citación de la exalcaldesa socialista, Berta Linares, para declarar en el juzgado de Instrucción 9 en calidad de ... investigada por un presunto delito de prevaricación. Tal y como adelantó IDEAL, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo de capitales tras analizar el patrimonio de la exregidora y su entorno familiar. A la luz de las nuevas informaciones sobre la causa, el PP pide el cese de Linares, mientras que el PSOE califica la situación de «persecución política» y Quiero Maracena, quienes denunciaron los hechos y son precursores de la causa, valoran positivamente los avances de la instrucción pero piden cautela y responsabilidad política.

El Partido Popular de Maracena ha pedido el cese de Berta Linares, que está contratada en el ayuntamiento como asesora del actual alcalde, el socialista Carlos Porcel. «No se puede mirar hacia otro lado y seguir manteniendo a una investigada por delitos de tal gravedad», ha apuntado el portavoz. El portavoz, Julio Pérez, ha insistido en que «los vecinos de Maracena merecen explicaciones tras los innumerables escándalos judiciales que afectan directamente a la gestión socialista.

Sin embargo, el PSOE de Maracena respalda en bloque a la exalcaldesa y considera que el asunto es una maniobra política. A juicio del portavoz, Antonio García Leiva, la «denuncia reproduce de nuevo la misma denuncia que ya fue investigada y archivada por la Audiencia Provincial y el TSJA». «Se ha optado por una estrategia tan burda como volver a denunciar lo mismo en diferentes juzgados para ver si suena la flauta», apunta. A su juicio, se trata de «una maniobra que responde únicamente a intereses partidistas y al objetivo de fabricar escándalos donde no los hay». Por último, considera que «existe una clara persecución política y ensañamiento con mi compañera Berta, que siempre ha tenido la confianza de toda la agrupación, y también del PSOE de Maracena».

Por su parte, Quiero Maracena, ha destacado que la investigación judicial a la exalcaldesa Berta Linares es «causa directa» de la denuncia que presentaron ante la Guardia Civil por las presuntas irregularidades en la concesión, licencias y funcionamiento de la gasolinera en suelo municipal. La formación reitera su respeto absoluto a la presunción de inocencia de todas las personas implicadas en la causa. «Lo que hoy publican los medios no es fruto de ninguna batalla mediática, sino del trabajo serio y perseverante ante la Guardia Civil, la Fiscalía y los juzgados. Si hoy se está investigando la posible comisión de delitos en Maracena es porque alguien decidió no mirar hacia otro lado y denunciar», dice Miguel Fernández, el portavoz. «Ningún otro grupo político ha asumido en solitario la responsabilidad de sostener ante los tribunales esta investigación sobre el uso del suelo público y la gestión de recursos municipales vinculados a la gasolinera», han manifestado en un comunicado.