Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de la exalcaldesa, arropada por socialistas frente al Ayuntamiento. F. Rodríguez

Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

El PP exige el cese de Berta Linares, mientras el PSOE defiende a la exregidora y Quiero Maracena pide cautela en la causa de la que son impulsores

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:49

Comenta

Cascada de reacciones en Maracena por la citación de la exalcaldesa socialista, Berta Linares, para declarar en el juzgado de Instrucción 9 en calidad de ... investigada por un presunto delito de prevaricación. Tal y como adelantó IDEAL, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo de capitales tras analizar el patrimonio de la exregidora y su entorno familiar. A la luz de las nuevas informaciones sobre la causa, el PP pide el cese de Linares, mientras que el PSOE califica la situación de «persecución política» y Quiero Maracena, quienes denunciaron los hechos y son precursores de la causa, valoran positivamente los avances de la instrucción pero piden cautela y responsabilidad política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  3. 3 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  4. 4 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  7. 7

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  8. 8

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa