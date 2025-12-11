Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada

La Policía Nacional descarta la «intencionalidad» en el accidente que sufrió una mujer este miércoles en el hotel de un spa de Granada, donde presuntamente ... sufrió una electrocución. Así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha indicado que la investigación se centra ahora en conocer las causas del suceso, que apunta a «un accidente». Por otro lado, fuentes sanitarias puntualizan a este medio que la mujer, de unos 30 años de edad, se encuentra fuera de peligro y previsiblemente pasará a planta a lo largo del día de hoy.

Tal y como adelantó IDEAL, la mujer ingresó ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un accidente en el spa de un hotel ubicado en el Centro de Granada, concretamente en la calle San Antón. Según relataron a IDEAL fuentes conocedoras del caso, la clienta sufrió posiblemente una electrocución mientras se encontraba en el spa del hotel, tras lo que entró en parada cardiorrespiratoria.

El suceso tuvo lugar este miércoles, 10 de diciembre. Los alertantes que avisaron a la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 hablaban de una mujer desvanecida en un establecimiento ubicado en la calle San Antón. Los servicios sanitarios del 061 acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital Virgen de las Nieves.

Fuentes sanitarias indicaron a este medio que ingresó en la UCI del área cardiovascular en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional fue igualmente activada tras el suceso. Será la investigación la que confirme lo ocurrido exactamente.

IDEAL contactó con el Hotel Villa Oniria, donde sucedieron los hechos, para conocer su versión. Informaron de que la clienta sufrió «un desvanecimiento» por causas que desconocen y ellos mismos alertaron al 061, que se la llevó «de forma consciente al centro hospitalario para observarla mejor».