Imagen de archivo de un spa. Pablo Lorenzana

Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada

La herida se encuentra fuera de peligro y está previsto que pase a planta este mismo jueves

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:59

La Policía Nacional descarta la «intencionalidad» en el accidente que sufrió una mujer este miércoles en el hotel de un spa de Granada, donde presuntamente ... sufrió una electrocución. Así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha indicado que la investigación se centra ahora en conocer las causas del suceso, que apunta a «un accidente». Por otro lado, fuentes sanitarias puntualizan a este medio que la mujer, de unos 30 años de edad, se encuentra fuera de peligro y previsiblemente pasará a planta a lo largo del día de hoy.

