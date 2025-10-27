Los empresarios dan la voz de alarma: «Granada sigue desconectada» El presidente de la CGE y Cámara Granada Gerardo Cuerva denuncia el «maltrato del Gobierno central» en materia de infraestructuras y plantea la necesidad de rediseñar la alta velocidad

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 11:29 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

«Granada sigue estando desconectada, frenada; sigue siendo maltratada por el Gobierno central. Me preocupa, porque no estamos pensando a largo plazo». El presidente de Cámara Granada y la CGE, Gerardo Cuerva, ha lanzado este lunes este contundente mensaje en un desayuno informativo con motivo de la reunión de la junta directiva de la Confederación Granadina de Empresarios y del pleno de Cámara Granada, en el que también han participado representantes de la sociedad civil granadina, del sector económico y el tejido empresarial.

El déficit de infraestructuras es la primera gran preocupación que ha desgranado el líder empresarial granadino que suele repetir que en esta materia tiene la sensación de que Granada «está siempre subiendo el mismo escalón» y es necesario encontrar soluciones para cambiar esta dinámica. «Los empresarios estamos aburridos de promesas», ha advertido.

«Incluso a pesar de los avances que en la mera infraestructura ferroviaria se están anunciando, o en su operación, como hemos conocido en las últimas horas. Me preocupa, porque no estamos pensando a largo plazo. Podemos celebrar que, con suerte, dentro de cuatro años tendremos completada la variante de Loja y, no sé si algunos años después, duplicada la vía, podemos celebrarlo, pero no podemos olvidar que es la enésima promesa detrás del enésimo incumplimiento. Y no podemos olvidar que eso nos aportará a lo sumo 15 minutos de reducción del tiempo de trayecto y unas cuantas conexiones más», ha subrayado.

Cuerva ha insistido en este mensaje reivindicativo «porque de otra forma podría parecer que nos conformamos para siempre, con un viaje entre Granada y Madrid de 3 horas y, 6-7 frecuencias cuando Córdoba o Málaga superan la veintena y menos de dos horas y media de viaje».

En este punto, el líder empresarial granadino ha sido crítico con los representantes políticos granadinos, a los que ha reclamado más empuje.

«¿Qué ha pasado hasta ahora con nuestros representantes en el Congreso y el Senado? Creo que cuando gobiernan unos, les basta lo mínimo, mientras, los otros protestan. Y cuando cambian las tornas, cambian las posiciones… pero seguimos igual: a unos les basta lo mínimo, y los otros protestan. Lo repito: nadie está pensando a largo plazo. Sólo en la promesa del día, que en el fondo da igual si se cumple o no», ha sentenciado.

Granada no puede conformarse «con una tercera parte de lo que otros tienen», ha insistido Cuerva, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de plantear una conexión con el centro de España a través de Jaén.

«Granada debería plantear –y no debería tardar en hacerlo– que su conexión ferroviaria natural con el centro, el norte peninsular y Europa pasa por la provincia de Jaén, vía Guadix y Moreda; lo que en algún momento llamamos el eje ferroviario, Almería-Granada-Jaén. No es algo que vayamos a ver hecho alguno de nosotros o lo veremos, pero quizá no lo usemos mucho pero nuestra responsabilidad es trabajar para nuestros hijos y nietos», ha dicho. «El rediseño de la alta velocidad Granada-Madrid debería ser una de nuestras prioridades… Aunque sea algo sólo posible en el horizonte de décadas: algo cuyos réditos no se aprovechen en el corto plazo», ha apuntado.

También ha reclamado como prioridad –sin olvidar la obvia conexión con Antequera y Almería y el corredor ferroviario del Mediterráneo– la conexión del Puerto de Motril con Granada.