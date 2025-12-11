Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando Mir fue reconocido en la primera edición de los Premios Justicia. IDEAL
Obituario

La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir

En 2024 fue reconocido en la primera edición de los Premios Justicia tras más de 60 años de trayectoria

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:18

La abogacía de Granada se ha quedado huérfana con la muerte de Fernando Mir. El colegiado número 827 del Ilustre Colegio de Abogados de Granada ... ejercía la profesión desde 1961. Nacido en 1936, inició su ejercicio como pasante del letrado Matías Cortés Martín, para fundar el Bufete Mir Abogados en 2009, junto a los letrados Fernando y Antonio Mir, sus dos hijos mayores.

