La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir

La abogacía de Granada se ha quedado huérfana con la muerte de Fernando Mir. El colegiado número 827 del Ilustre Colegio de Abogados de Granada ... ejercía la profesión desde 1961. Nacido en 1936, inició su ejercicio como pasante del letrado Matías Cortés Martín, para fundar el Bufete Mir Abogados en 2009, junto a los letrados Fernando y Antonio Mir, sus dos hijos mayores.

Granadino auténtico, nació en la Carretera de la Sierra y comenzó sus estudios en el Colegio de San José y Santa Filomena (Institución Riquelme), cursó el Bachillerato en el Colegio La Inmaculada de los Hermanos Maristas de Granada (1947/1953) y se licenció en Derecho por la Universidad de Granada (1954/1959).

Fernando Mir fue una institución en gestión empresarial. Su trayectoria lo evidencia. Fue profesor ayudante de clases prácticas de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, así como adjunto interino de dicha Cátedra, profesor en los Cursos de Prácticas Jurídicas de 1986 a 1992 en materias de Derecho Privado, Público y Procesal; y profesor de Derecho Procesal en un curso del Colegio de Abogados de Ceuta, de Derecho Industrial en el Instituto de Ciencias de la Empresa -dependiente de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de Granada-, y de Derecho Privado y Procesal en el Instituto de Estudios Fiscales de Granada, además de ponente en numerosas jornadas y congresos.

A nivel institucional, Mir fue vicesecretario y secretario general sucesivamente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada (1962-2008), secretario del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación; secretario del Instituto de Cultura Hispánica en Granada (Casa de América); consejero general de la Caja General de Ahorros de Granada (1996-2000); y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Secretarios de Cámaras Oficiales de Industria y Navegación de España, perteneciendo a su vez a la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros desde su constitución en el año 2001, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario o la Fundación Escuela Derecho Concursal y Mercantil de Granada.

En 2024, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía eligió a Fernando Mir por su loable trayectoria profesional para reconocerlo en la primera edición de los Premios Justicia.